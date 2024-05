María José es violentada por un fan en pleno concierto; captan el momento en VIDEO

Comparta este artículo

Santa Rita, Chihuahua.- El pasado domingo, 5 de mayo, te contamos sobre el caso de acoso que Ricky Yacupicio, de la Banda el Recodo, sufrió por parte de una fanática, quien lo habría tocado de manera indebida, en cuanto tuvo la oportunidad. Lamentablemente, éste no es un caso aislado y, en más de una ocasión, los artistas sufren cierto grado de violencia por parte de sus seguidores, tal y como le ocurrió el día sábado, 3 de mayo, a la cantante María José.

Todo sucedió mientras la exintegrante de Kabah se encontraba dando un espectáculo en la Feria de Santa Rita, en el estado de Chihuahua. Inicialmente, todo iba según lo planeado; sin embargo, las cosas dieron un giro turbio, cuando uno de los fanáticos logró burlar a la seguridad de la intérprete, descendiendo hasta el escenario del palenque, para luego aferrarse de los hombros de la famosa y abrazarse a ella para que los guardas no le hicieran nada.

María José sería agredida por un fanático en pleno concierto

Créditos: Internet

Por su parte, María José comenzó a gritar asustada; en tanto, los escoltas intentaron hacer que el hombre soltara a la famosa, quien en el altercado sufrió un tirón en su cabello, lo cual le resultó bastante doloso, hecho que quedó en claro gracias a una mueca que la estrella hizo, mientras se llevaba las manos hacia su melena. María José logró zafarse del jaloneo y le pidió a su seguidor que, por favor, se calmara, esto con la finalidad de que el conflicto no escalara de nivel.

Pese a lo desastroso de la situación, María José se mostró tranquila y hasta saludó a su fanático, con quien se tomó una fotografía; sin embargo, horas después dejó ver su enojo contando la situación y quejándose de que, luego de todo el escándalo el sujeto le pidiera un retrato del recuerdo: “Quiere foto todavía de que me arranca la pela”, indicó la estrella de la música, aunque afortunadamente las cosas se quedaron así.

Como era de esperarse, los fanáticos de María José se mostraron molestos con el hombre que agredió a la cantante y no dudaron en viralizar el tema en X (red social antes conocida como Twitter), donde le exigieron a los seguidores que respetasen a los artistas, puesto continúan siendo personas y no merecen ser agredidos cada vez que se acerquen al público: “No sean gandallas la ‘Josa’ es buena onda aunque sean muy fans hay que cuidar a los artistas no se pasen de ver…” dijo uno de tantos fans.

Fuentes: Tribuna