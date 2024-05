Tras ser la favorita, 'MasterChef Celebrity' traiciona a Itatí Cantoral y la corren del show

Ciudad de México.- Hace unos días, te contamos en TRIBUNA que, el verdadero drama de MasterChef Celebrity, se vivía detrás de cámaras, con la pelea de Laura Bozzo y Ferka, entre otras cosas; sin embargo, algo que fue de resaltar fue el total favoritismo que, presuntamente, la producción ejercía sobre Itatí Cantoral, quien era considerada como la participante más famosa por su gran trayectoria en las telenovelas.

Según una fuente de producción, los creadores del programa de telerrealidad de TV Azteca solían consentir a Itatí al grado en el que ella tenía su propio camerino y a su equipo de estilismo, esto con la finalidad de que siempre luciera fantástica. También se llegó a decir que la famosa tuvo algunos roses con los productores debido a que solía llegar tarde a todas las grabaciones, dado a que ella sabía que era la joya de la corona del concurso.

Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado durante la transmisión del pasado domingo, 5 de mayo, cuando el concurso celebró por adelantado el Día de las Madres (festividad que se efectúa en México el 10 de mayo), por lo que las emociones estuvieron a flor de piel en el show prácticamente desde el minuto uno, cuando los concursantes llegaron a sus estaciones y se encontraron con una caja con la fotografía de sus progenitoras.

Itati Cantoral se convierte en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity

Créditos: Internet

Conforme la jornada avanzó, Harold, Litzy, Paco de Miguel, Rafita e Itatí Cantoral se hicieron acreedores a recibir el mandil negro. De todos los platillos presentados, únicamente el de la cantante de Enferma de amor, No te extraño y Quisiera ser mayor reunieron todos los requisitos exigidos por los jueces, por lo que ella logró subir al balcón. Para el final de la noche, los chefs ya habían decidido qué famosa no continuaría en la competencia.

Resultó que Itatí fue la eliminada de la noche. Como suele ocurrir cada domingo, la expulsada en cuestión dio una breve entrevista en la que contó cómo vivió todo desde su perspectiva. Según lo dicho por la famosa, este programa en específico habría sido complicado para ella debido a la muerte de su madre, lo que la llevó a brindar un desempeño cuestionable; sin embargo, aclaró que no contaba con ser la perdedora de la noche.

“Yo no sé, pero creo que la muerte de mi santa madre creo que ha sido todo muy pronto. Yo sabía que no me había quedado como quería, pero jamás pensé que me iba a ir hoy”, sentenció.