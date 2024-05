Aurea Zapata confirma relación con Luis Enrique Guzmán y apoyo contra Patricio Cabezut

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Aurea Zapata, recientemente se presentó ante la prensa al salir de los juzgados, respondiendo así al sin fin de dudas sobre su demanda en contra de su expareja, el actor y presentador, Patricio Cabezut, dando de que hablar al confirmar que mantiene una relación, aunque recalcando que de una bonita amistad, con el polémico productor musical, Luis Enrique Guzmán, y que recibe todo su apoyo en este caso.

Cómo se sabe, desde hace varias semanas Aurea y Patricio están acaparando titulares, pues la actriz de TV Azteca lo denunció por violencia intrafamiliar y abuso sexual en contra de las dos hijas que tuvieron en común, que aún son menores de edad, sumándose cada vez más polémicas al caso. Una de estas son el hecho de que presuntamente todo sería una mentira y que Zapata tendría una relación sentimental con el hijo de Silvia Pinal.

Y ahora, en medio de tantos dimes y diretes sobre su relación y apoyo para hundir al exconductor de Hoy, Aurea simplemente confirmó que Luis Enrique está a su lado y la apoya "con mucho cariño y amor" durante el proceso, estando para ella, aunque no habló sobre si es verdad que también estaría recibiendo dinero de este para mantenerse y a sus hijas en lo que pasa por este complicado momento.

Ante la insistencia de si es o no es pareja del hijo de Enrique Guzmán destacó que por el momento no iba a hablar al respecto, dado a que lo que ella estaba buscando en estos momentos es que se les haga justicia a ellas y a sus dos pequeñas, que afirma son su única prioridad: "(Sobre si tenemos una relación) no es el tema en este momento y menos de donde venimos, de una audiencia muy difícil".

Finalmente desmintió a la expareja de Luis Enrique, Mayela Laguna, con respecto a si era verdad que ella y sus dos pequeñas habían sido alojadas en la hermosa casa de Pinal en la Ciudad de México, en base a una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram: "Están equivocados, en estos momentos lo único importante son mis hijas y lo que suba o no (a redes sociales) no es parte del proceso".

Fuente: Tribuna del Yaqui