Christopher Lloyd, el viejo 'Tío Lucas' se une al elenco de la segunda temporada de 'Merlina'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La esperada segunda temporada de Merlina (Wednesday) está oficialmente en marcha, prometiendo más emoción, más terror y más estrellas. Netflix ha anunciado el inicio del rodaje de los nuevos episodios, los cuales contarán con un elenco ampliado y la incorporación de destacadas figuras, entre ellas el reconocido actor Christopher Lloyd.

Lloyd, conocido por su icónico papel como Doc Brown en la saga cinematográfica Volver al Futuro (Back to the Future), se une al elenco de Merlina, sumando su talento a esta exitosa serie. Además de su papel en Volver al Futuro, Lloyd también interpretó al tío Lucas en la saga de Los Locos Addams (The Addams Family), convirtiéndose en una presencia familiar en el género del terror y la comedia.

Crédito: Internet

El elenco de la segunda temporada de Merlina no se detiene en Lloyd. También se han confirmado otras incorporaciones destacadas, incluyendo a Steve Buscemi, Haley Joel Osment, Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Frances O'Connor, Heather Matarazzo y Joonas Suotamo, entre otros. Esta impresionante lista de talentos promete una experiencia aún más enriquecedora para los fanáticos de la serie.

La ausencia de Percy Hynes-White, quien interpretó a Xavier Thorpe en la primera temporada, ha sido confirmada después de que saliera a la luz un escándalo por abuso y acoso sexual a una menor. A pesar de ello, el elenco principal, encabezado por Jenna Ortega en el papel principal de Merlina, continúa con actuaciones recurrentes de Emma Myers, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones, Isaac Ordóñez y Luyanda Unati Lewis-Nyawo.

Los creadores de la serie, Al Gough y Miles Millar, se han mostrado entusiasmados con la incorporación de Lloyd y el resto del elenco para esta nueva temporada. En un comunicado reciente, expresaron su emoción por la "fiesta" que se avecina en la Academia Nevermore, donde la familia Addams y una variedad de personajes nuevos se reunirán en una experiencia televisiva única.

Crédito: Internet

Merlina, ambientada en el universo de Los Locos Addams y centrada en la vida de la hija de Morticia y Homero durante sus años de formación en una peculiar escuela pupila, debutó en 2022 bajo la producción ejecutiva de Tim Burton y la dirección de varios episodios de la primera temporada. La serie recibió elogios de la crítica y una excelente respuesta por parte de la audiencia, consolidándose como una de las propuestas más innovadoras y atractivas del género. Ahora, con la segunda temporada en camino, los fanáticos pueden esperar más intrigas, misterios y diversión en el mundo único de Merlina.

Fuente: Tribuna