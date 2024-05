Esposa de Mauricio Barcelata revela abuso en 'VLA'; destrozada dice quiso quitarse la vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la reconocida exreina de belleza y presentadora española, María José Suárez, brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría y revelar que lamentablemente sufrió de abuso sexual hace varios años, y mostrándose completamente destrozada por el cruel delito del que fue víctima, confesó que por desgracia sí ha pensado en querer quitarse la vida en un par de ocasiones.

Fue hace un par de días que María José hizo público que interpuso una denuncia formar en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra del cantante y conductor, Luis Fernando 'Chito' Villegas, de abuso sexual, asegurando que para ello habría empleado la escopolamina, una droga conocida por su capacidad para anular la voluntad y borrar recuerdos, señalando lo doloroso que ha sido ir recordando todo lo que pasó.

Y ahora, este martes 7 de mayo, se pasó una segunda parte de la entrevista para el matutino de TV Azteca, en la que afirmó que ya no podía guardarse más lo que pasó, revelando el gran dolor que siente y que hasta se recrimina a ella misma: "Estaba muerta por dentro, estar callando y recordando, cada vez más cosas; olores, ruidos e imágenes que antes no habían y, ahora, están en mi cabeza, duele hasta lo más profundo. No hay una aceptación de María José a un espejo, yo me veo muy lastimada, invalidada por mí misma".

De igual forma, la exparticipante invitada de Guerreros 2020, dejó en claro que se siente perdida, que hoy en día le cuesta mucho verse al espejo y decir quién es, pues siente que ya no es ella misma: "Estás buscando tu esencia, me la robaron, porque hoy no sé quién ching... soy... de no soportar lo que veo, quien soy, recordar su pin... olor todos los días y tengo que vivir con eso"

Finalmente, reconoció que desgraciadamente pensó en el suicidio: "Estuve a punto y Mauricio ayudó a controlarme, no tengo cómo agradecerle cómo ha estado conmigo... cuando yo me veo y no soporto lo que veo, ¿por qué no mejor que Mauricio se quedara con mis hijos, si yo era una mala mamá, una mala esposa, una mala todo?", y se niega a perdonar al cantante: "Me rompió Chito Villegas y nunca se lo voy a perdonar, yo no tengo por qué perdonar a nadie, yo me tengo que perdonar a mí, por callar por tanto tiempo".

Fuente: Tribuna del Yaqui