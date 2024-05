¿Fin definitivo de RBD? Fans sospechan del quiebre de la banda por esta "pista"

Ciudad de México.- En medio del revuelo generado por una serie de rumores sobre tensiones internas y desacuerdos entre los miembros de la banda, así como las incertidumbres que rodean al futuro del esperado Soy Rebelde Tour para el año 2024, la atención de los seguidores de RBD se ha centrado en Anahí. La controversia estalló cuando la cantante decidió utilizar su plataforma en Instagram para enviar un mensaje a Guillermo Rosas, un empresario que supuestamente fue "despedido" durante la etapa latinoamericana de la gira de reencuentro de RBD.

La famosa ha generado un intenso debate en las redes sociales al compartir un mensaje que ha arrojado luz sobre los temas más candentes del grupo. Para algunos, el gesto de Anahí sugiere una postura definida en medio de las tensiones grupales, avivando así la controversia y desencadenando una ola de críticas y especulaciones.

En su mensaje, Anahí enfatiza su filosofía de vida, destacando su voluntad de dejar atrás el resentimiento y enfocarse en los momentos felices del pasado. Aunque admirable, su enfoque en la gratitud y el perdón ha sido interpretado por algunos como una muestra de lealtad hacia Rosas, pese a lo problemática que ha sido esta figura para la banda. Asimismo ha dejado a los seguidores con más preguntas que respuestas, añadiendo una nueva capa de complejidad a la historia ya tumultuosa de RBD.

En mi libro de vida no hay espacio para el rencor. Guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso… El tiempo me ha hecho entenderlo y desde ahí agradecer todo. Hasta lo no tan bonito. Un corazón libre no guarda equipaje. Feliz cumpleaños. Te deseo paz amor y salud siempre, Guillermo Rosas".