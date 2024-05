Galán de Televisa murió atropellado en grabación; filtran escalofriante VIDEO del accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo 5 de junio se cumplieron 19 años de la trágica muerte de un galán de las novelas, quien falleció luego de haber sido arrollado en la Ciudad de México, minutos después de abandonar las instalaciones de Televisa. Se trata del mexicano Édgar Ponce, quien fue víctima de un terrible accidente en Periférico Sur, cuando el conductor de un sedán lo arrolló a él y a varios compañeros más.

El también modelo oriundo de la CDMX formaba parte del espectáculo Solo para mujeres al momento de su fallecimiento y de hecho, el accidente se derivó de este proyecto. Resulta que Ponce y sus compañeros del show, Armando González 'El Muñeco', Marco Méndez, Eduardo Rodríguez, Roberto Assad, Manuel Landeta, Víctor Reséndez 'Latin Lover' y Poncho de Nigris, así como el cabecilla, Sergio Mayer, se encontraban grabando promocionales del espectáculo.

De acuerdo con el relato de varios de ellos, Mayer les pidió a todos los integrantes de Solo para mujeres que no usaran casco pues quería que en la grabación aparecieran sus rostros sin ningún problema, pero no se imaginaba la tragedia que se avecinaba. Los bailarines circulaban por Periférico a bordo de motocicletas, a 40 kilómetros por hora y usaban el carril central, en el cual no pueden circular motos.

Édgar Ponce fue atropellado y murió horas después

Filtran video del accidente

A través de las redes sociales circulan videos que captaron el momento exacto en el que el actor de novelas como Salomé, Amigas y rivales, Soñadoras, Mujeres engañadas y Las vías del amor, fue arrollado al igual que sus compañeros. El conductor Luis Pascacio impactó a la caravana de motos en su auto Chevy modelo Monza, logrando derribar a seis. Sin embargo, quien se llevó el mayor impacto fue Ponce, por lo que acabó con graves lesiones.

El capitalino fue trasladado de emergencia a un hospital, donde los médicos lo diagnosticaron con lesiones en el cerebro, tórax, intestino, el hígado, el páncreas, los riñones, fracturas en la pelvis y en las piernas además del pulmón izquierdo perforado. Acabó sin signos vitales en tres ocasiones, pero fue resucitado con el trabajo de los especialistas. Desafortunadamente, Édgar no sobrevivió a un cuarto paro cardiorespiratorio.

Aunque durante más de 1 hora trataron de reanimarlo, el actor perdió la vida alrededor de las 6:00 horas del 5 de junio de 2004. Luis Pascasio Muguerza fue hallado culpable de homicidio imprudente, lesiones y daño a la propiedad ajena pero no fue encarcelado; tuvo que pagar una reparación del daño a la familia del fallecido que fue de 250 mil pesos mexicanos. Otro personaje que fue señalado como culpable de esta muerte fue Sergio Mayer. Algunos de sus compañeros lo señalaron por la partida de Ponce por no haber prevenido una situación y por su actuar imprudente al momento de la grabación del promocional.

Imágenes sensibles, se recomienda discreción

