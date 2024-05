¿Habrá reconciliación familiar? Alfredo Adame responde si asistirá a la boda de su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La próxima boda de Alex, hijo del conocido actor Alfredo Adame, ha generado un gran revuelo y especulaciones sobre la posibilidad de una reconciliación familiar. Recordemos que la separación de Adame y sus hijos tras su divorcio de Mary Paz Banquells ha sido evidente durante varios años, llegando incluso a excluirlos de su testamento, según rumores. Sin embargo, este gran evento podría marcar la pauta para que hagan las paces. Pero, ¿qué tan abiertos están para volverse a unir como familia?

Por su parte, Banquells expresó su alegría por este nuevo capítulo que está por iniciar su hijo. No obstante, dejó entrever la incertidumbre sobre la asistencia de Alfredo a la ceremonia. Haciendo alusión al tenso distanciamiento que ha prevalecido desde la separación en 2022, bromeó: "No creo que vaya porque va a estar toda mi familia. No vaya a ser que nos agarre a todos a bicicletazos".

En 2022, Alfredo Adame excluyó a sus hijos de su testamento

Cuando la prensa cuestionó al futuro novio, dijo no tener nada firme, aunque sí sospechas de que su padre se resistiría a acudir a la ceremonia. "Sin comentarios. Tenemos que planear mucho. No creo que llegue, pero vamos a ver qué pasa", declaró el hijo del actor. En cuanto a Adame, su respuesta fue más contundente. En una declaración tajante aseguró que el matrimonio de Alex no tiene relevancia para él, pues en su mente, esa familia ya no forma parte de su vida.

Para mí no existe el que se va a casar. Esa familia, para mí, no existe".

Asimismo aseguró que solo asiste a las bodas de las personas que aprecia y valora. Esta postura refleja no solo sus preferencias personales, sino también sus valores arraigados en la importancia de la conexión genuina y el afecto mutuo. Para él, compartir momentos significativos como una boda va más allá de la mera formalidad; es una expresión de vínculos emocionales y relaciones profundas.

Ya no quiero que me pregunten de eso. Cortésmente respondo. En mi mis*rable y p*ta vida vuelvo a contestar sobre ese tema. No los conozco".

Alfredo Adame ha sido una figura pública reconocida, pero no precisamente por sus logros profesionales, sino más bien por las numerosas controversias en las que se ha visto envuelto a lo largo de su carrera. Su historial está marcado por enfrentamientos públicos con colegas del espectáculo, exparejas sentimentales e incluso sus propios hijos.

Entre las controversias más destacadas se encuentran las desafortunadas declaraciones que Adame hizo sobre la madre de sus hijos, lo que provocó una ruptura entre él y sus tres descendientes. Este conflicto familiar tomó un giro público cuando los jóvenes decidieron tomar partido por Mary Paz, mostrando su apoyo y solidaridad hacia ella en medio de la tormenta mediática.

