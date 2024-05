Ingrid Coronado responde contundente a Claudia Lizaldi tras revelar si le robó el novio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Ingrid Coronado, de nueva cuenta ha tomado la decisión de dar la cara ante la prensa sobre los rumores de su vida sentimental, respondiendo contundente a las declaraciones en Venga la Alegría de la famosa actriz y también conductora, Claudia Lizaldi, en la que reveló si era verdad que le robó el novio como se ha dicho en redes sociales.

Como se sabe, Ingrid hace una semana que finalmente decidió compartir una fotografía al lado de su pareja, y aunque no se le vio el rostro como tal y tampoco dijo un nombre, rápidamente comenzó a decirse que era Germán Bricio Arzubide, expareja de Lizaldi. Ante este hecho, comenzaron a decir que Coronado se había interpuesto entre la relación de la mencionada pareja, y le llovieron un sin fin de ataques en su contra.

Es por esto, que durante una entrevista con Pedro Pietro, Claudia habló al respecto, dando un mensaje contradictorio, puesto a que señaló que en su ruptura hubo un tercero, pero que con su unión a Ingrid ella ya lo había superado: "Yo no quiero contestar porque lo que yo conteste me voy a ver mal y no me quiero poner en situaciones super incómodas. Lo único que voy a decir es que sí, yo creo que ojo de loca no se equivoca”. Pero ojo, agua que no has de beber, déjala correr; si algo no lo vas a consumir... yo no como carne, soy vegetariana, si ese no es mi plato, que se lo coma alguien más; ya no era mi plato".

Pero quien no dudo en poner un alto por completo a sido Coronado, pues en una entrevista para Sale el Sol fue firme al señalar que el supuestamente ser la tercera en discordia entre ambos es al completo falso declarando que: "No tengo absolutamente nada qué esconder, no tendría ninguna necesidad de estarme metiendo en la relación de nadie más", asegurando que había alrededor de cuatro meses de diferencia entre su separación y su primera cita.

Es por eso que quiso señalar que la dejen tranquila en ese momento de su vida, pues finalmente ha encontrado la paz tras su polémica separación de Fernando del Solar y todo lo que se dijo: "Si no tienen los pelos de la burra en la mano no afecten a las personas con su posición porque realmente nos lastiman o sea finalmente yo ya estoy un poco más curtida, pero hay personas que no están tanto y no me parece justo que se les dañe a través de información que es falsa".

Finalmente externó que es inocente de todo lo que se le acusa y que tiene la conciencia tranquila y además las pruebas de que no miente, y que solo buscan difamarla: "A lo largo de estos 10 años ha demostrado quién soy y cuáles son mis acciones por eso me intriga saber por qué quieren encontrar a una persona que no soy yo, como si pensaran 'ahora sí la vamos a cachar, vamos a encontrar a una Ingrid que no actúa de forma correcta', pero eso no va a suceder".

Fuente: Tribuna del Yaqui