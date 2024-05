Kendall Jenner y Bad Bunny 'echan' chispas al pasar el After Party de la Met Gala juntos

Comparta este artículo

Nueva York, Nueva York.- De nueva cuenta la famosa influencer y empresaria, Kendall Jenner, una vez más dio de que hablar, pues fue vista muy cariñosa junto al cantante reggaetonero más famoso del momento, Bad Bunny, mientras que disfrutaban de las bebidas y la música en el After Party de la Met Gala, en donde con su cercanía tan inesperada han abarcado el interés público y afirman que 'echaron' chispas con sus coqueteos.

La hermana de Kylie Jenner y el famoso cantante puertorriqueño han sorprendido a propios y extraños al aparecer juntos y felices en una fiesta después de la Met Gala, aunque oficialmente terminaron su relación sentimental el año pasado. A pesar de que cada uno llegó por su cuenta a la gala y se hicieron las correspondientes fotografías en solitario; a través de las redes sociales se difundió una imagen donde se les ha vuelto a ver en complicidad y muy sonrientes.

El reencuentro de la expareja se llevó a cabo en el evento Après Met, donde a la modelo y el intérprete de Neverita se les ve poniéndose cómodos en un sofá, mientras se tomaban un trago y sonreían. Hasta el momento se desconocen más detalles de la reunión de los artistas, pues las cámaras que estuvieron presentes en la Met Gala los captaron saliendo del mismo lugar, pero por separado la noche de ayer, lunes 6 de mayo, en la ciudad de Nueva York.

La relación entre Jenner y el denominado 'Conejo Malo' duró aproximadamente un año antes de separarse en diciembre del 2023, por lo que parece ser que más allá de sus diferencias, se han mantenido amigables tras su rompimiento. Debido a que en febrero pasado Jenner fue vinculada amorosamente con su exnovio, Devin Booker, luego de ser vistos juntos nuevamente, muchos internautas se sorprendieron de verla al lado del boricua.

Cabe mencionar que hasta el momento, ni la estrella de Keeping Up With The Kardashians, ni el creador de temas como Moscu Mule, no se han pronunciado con respecto a esta cercanía tan emocionante, pues afirman que hubo una que otra caricia, sin embargo, se espera que pronto alguno salga a responder si es que estarían reconciliándose o simplemente decidieron disfrutar del reencuentro.

Fuente: Tribuna del Yaqui