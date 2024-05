"La cag...": Sofía Rivera pide disculpa a Lucerito Mijares tras llamarla hombre y burlarse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora y actriz de melodramas, Sofía Rivera Torres, recientemente acaba de aprovechar la emisión en vivo del programa Qué Importa, para hablar de sus muy fuertes burlas en contra de la reconocida joven cantante, Lucerito Mijares, tras las comparaciones y haberla llamado hombre, siendo sincera al señalar que "la cag..." y le pidió unas disculpas si se ofendió.

Fue hace una semana que la hija de Lucero confesó en una entrevista que no se preocupa mucho por la apariencia y que en una ocasión la han confundido con un hombre. Ante este hecho, Sofía y el resto del elenco del programa de Imagen TV, no dudaron en tomar estas declaraciones para burlarse y hacer comentarios que tendría mejores beneficios, como que no haría fila para el baño o que podría hacer una gran amistad con Wendy Guevara.

Poco después de este hecho, en Televisa le cuestionaron su opinión, a lo que ella le resto importancia, declarando que agradece el apoyo, pero que se mantiene firme que no hace caso a estas opiniones: "Vi ahí mucha gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo, cada quien, o sea, si quieren comentar algo malo o bueno, me da igual, o sea, a mí la verdad es que no me importa, pero creo que, si se meten con alguna de mis amigas, o mi mamá, o familiares, creo que ahí sí se puede quemar el bosque".

Y ahora, el polémico presentador, Eduardo Videgaray, quiso señalar que después de años al aire quiso recalcar que harían "algo que nunca hemos hecho en radio o televisión y siempre nos negamos, pero hoy decidimos debemos cambiar", por lo que dio pasó a que Sofía hablara, a lo cual explicó que como Lucerito lo tomó con humor e hicieron chistes, pero que entendían que pudieron parecer algo ofensivos para varias personas.

Ante este hecho, José Ramón Sancristobal, mejor conocido como 'El Estaca', declaró que: "Precisamente porque ella, Lucerito Mijares, lo dijo, dijo que lo tomaba con humor, hicimos chistes de sus propias declaraciones, y cuando se hacen chistes, cuando se hace humor, hay riesgo de que alguien se sienta ofendido que es algo que nosotros no queremos que suceda jamás", por lo que Videgaray agregó que: "Pensamos que Lucerito es una bella persona, el humor es subjetivo y personal", y que hoy en día es "excesivamente complicado".

Finalmente, la exparticipante de La Casa de los Famosos México cerró ofreciendo la disculpa: "La verdad es que dicen u opina la gente nunca nos ha importado, pero sí nos importa lo que los hacemos sentir, y por eso si a ti, a ti Lucerito Mijares, te hizo sentir mal o te ofendió algo de lo que dijimos nosotros o nuestros chistes, te ofrecemos una sincera disculpa", pasando después un video de Manuel Mijares en el programa Juego de Voces mientras dice "la cag...", afirmando que así pasó, pero le envían un abrazo y cariño.

Fuente: Tribuna del Yaqui