Lucerito Mijares asegura que no le importan las críticas de Videgaray y Sofía Rivera Torres

Ciudad de México.- Durante los últimos días todos los medios de comunicación buscaban a Lucero Mijares para que diera réplica a los brutales comentarios que hicieron en su contra Eduardo Videgaray y su esposa Sofía Rivera Torres, así como José Ramón San Cristóbal, también conocido como 'El Estaca'. Como se recordará, los tres conductores se burlaron del físico de la hija de Lucero durante una transmisión de su programa.

Aunque la joven intérprete siempre ha tenido que lidiar con las críticas sobre su peso y apariencia desde que comenzó su vida pública e incursionó en el medio artístico, los comentarios que recibió en días pasados fueron más crueles pues incluso la compararon con un hombre. Lucerito, de apenas 19 años, ha recibido muchas críticas sobre su figura, sobre todo porque la comparan con el cuerpo de su famosa madre.

No obstante, la también heredera de Manuel Mijares demostró una vez más que ese tipo de comentarios no le hacen 'cosquillas' y de forma contundente le dijo a la prensa: "Vi ahí mucha gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo, cada quien, o sea, si quieren comentar algo malo o bueno, me da igual, o sea, a mí la verdad es que no me importa", expresó la participante del programa Juego de Voces.

Sobre sí intentará poner un alto a las personas que la atacan en redes sociales por su aspecto físico, Lucerito destacó que mientras no ataquen a otras personas de su alrededor, no tomará ningún tipo de acción. "O sea digo, afortunadamente a mí no me afecta, pero para nada, pero creo que, si se meten con alguna de mis amigas, o mi mamá, o familiares, creo que ahí sí se puede quemar el bosque", subrayó.

Por último, Lucerito Mijares destacó que cuenta con todo el apoyo de sus famosos padres ante esta situación, aunque todos llegaron a la conclusión de no prestar su atención a los comentarios que recibe en contra. "Obviamente me demuestran su apoyo al cien por ciento, pero también lo tomaron, la verdad es que no le queremos dar importancia a esto", dijo la joven, quien recién grabó un cover con su amiga Mía Rubín.

Fuente: Tribuna