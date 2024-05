Lucero defiende a su hija con uñas y dientes ante terribles comentarios

Comparta este artículo

Ciudad de México. - En la antesala del Día de las Madres, Lucero demostró que su amor maternal no conoce límites. Ante comentarios despectivos hacia su hija menor, Lucerito Mijares, la célebre artista decidió levantar la voz en una defensa firme y contundente.

Todo comenzó cuando los conductores Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón San Cristóbal 'El Estaca' se burlaron de la apariencia física de la joven menor de edad en el programa de Imagen Televisión, desatando una ola de críticas y repudio de los internautas.

Ante la controversia y las contundentes palabras de Lucero, los presentadores ofrecieron disculpas públicas, argumentando que, aunque el humor es parte de su estilo, reconocen el riesgo de ofender a alguien y se retractaron de sus comentarios. Sofía Rivera manifestó: “La semana pasada pusimos un video en el que Lucerito Mijares contaba que a veces la confunde con un hombre y que hasta a veces le dicen ‘pásele joven cuando va al cine y cosas por el estilo’, pero ella comentaba que a ella no le afecta porque todo lo que dicen lo toma con mucho humor”.

Pero las declaraciones de la esposa de Videgaray no fueron todas, pues El Estaca, prosiguió con las disculpas. “Y precisamente porque ella, Lucerito Mijares, dijo que lo tomaba con humor, hicimos chistes de sus propias declaraciones y cuando se hacen chistes, cuando se hace humor, hay riesgo, está el riesgo de que alguien se sienta ofendido y es algo que nosotros no queremos que suceda jamás”

Sin embargo, las disculpas no fueron suficientes para Lucero, quien respondió a través de redes sociales: "CANCELADOS PARA SIEMPRE", dejando en claro su postura ante la situación.

De igual modo, la cantante emitió un mensaje en el que elogió a su joven hija y criticó a quienes se burlan de los demás, sin mencionar directamente a los presentadores del programa. “Hermosa nena joven admirable. Mi @LuceroMijaresOf Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”, subrayó.

Esta situación hizo que le llovieran aplausos a la cantante, pues con su diplomacia, logró defender a su hija en medio de la polémica en la que estuvo envuelta con conductores mucho mayores a la joven. Lucerito, cuya vida privada ha estado bajo los reflectores debido a su ascendente carrera como actriz y cantante, cuenta con el apoyo incondicional de su familia en situaciones como esta.

Fuente: Tribuna