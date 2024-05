Michelle Rubalcava expone a Imagen TV por odio a Gustavo Adolfo Infante; sería despedido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y polémico presentador de TV, Michelle Rubalcava, acaba de emplear sus redes sociales para dejar en claro que a él no lo engañan, pues acaba de exponer supuestas mentiras de Imagen TV, además de revelar su presunto odio en contra del reconocido presentador de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, declarando que él no decidió nada y no fue promovido, sino que sería despedido.

Como se sabe, después de ocho años al aire, el pasado viernes 3 de mayo, Gustavo Adolfo se despidió del público de Sale el Sol y confirmó que desde ese momento ya no formaría parte del elenco del matutino antes mencionado, declarando que todo fue por decisión propia para enfocarse en su nuevo puesto como director de espectáculos, rechazando que supuestamente haya sido despedido por la llegada de la famosa presentadora, Ingrid Coronado, quién lo demandó por violencia de género.

Incluso, para dejar más en claro que todo serían mentiras, el pasado lunes 6 de mayo se presentó para darle la bienvenida a la expresentadora de Venga la Alegría, afirmando que era talentosa y que los problemas habían quedado atrás: "Han pasado cosas del ayer, pero hoy es el hoy y hay que ver para el mañana, ¿te parece?", recibiendo como respuesta por parte de Coronado que: "Tuvimos diferencias, pero son reconciliables. Te agradezco muchísimo tus palabras, te felicito por esta dirección de espectáculos y ¿borrón y cuenta nueva?".

Pero, tal parece que este hecho no fue más que un teatro para 'tapar al sol con un dedo', como popularmente se dice, pues el antiguo colega de Infante en De Primera Mano, Michelle, a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, afirmó que este teatro fue para humillarlo y demostrar su odio: "Ay no, además de 'corrido', 'humillado', ¿en que momento Imagen TV comenzó a odiar tanto a Gustavo Adolfo Infante?... Bien por Ingrid Coronado".

Ante este hecho, varios de sus fans comenzaron a criticarlo por su comentario y destacaron que ya estaban las razones y seguiría en la empresa con mejor puesto, pero Michelle destacó que todo es un invento y pronto se iría: "Entiende hermana que el puesto fue inventado, solo lo inventaron para que no pasara el oso de que lo mandaron a quitar, a nadie lo suben un puesto sin un aumento de sueldo como es su caso (dicho por él mismo) despierta hermana".

Fuente: Tribuna del Yaqui