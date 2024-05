¿Pedro Sola lo vetó de TV Azteca? Mariano Sandoval habla de su 'traición' con Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido chef y presentador, Mariano Sandoval, recientemente brindó una entrevista en la que rompió el silencio y habló de su presunta traición a TV Azteca para poder llegar a los foros de Televisa a tan solo un par de días de su renuncia oficial, además de que respondió sobre la molestia de su antiguo colega, el querido conductor, Pedro Sola, y el hecho de que lo vetaría de su vida y de la empresa por este coraje.

A una semana de haber confirmado que dejó Venga la Alegría y presentarse en la empresa San Ángel, Mariano decidió romper el silencio al respecto y en entrevista con TV Notas aclaró todas las dudas al respecto, señalando que se siente "muy suertudote" e "ilusionado y agradecido por esta etapa. Es una gran oportunidad que me dan Andrea Rodríguez y Televisa", destacando que sabe que está entre grandes estrellas y para él "es un privilegio poder aprender de cada uno de ellos. Andrea Rodríguez es una persona maravillosa. Ha sido uno de los descubrimientos más grandes de mi vida".

Con respecto a si es verdad que no lo quieren en el programa Hoy, Sandoval declaró que Rodríguez Doria "ha sido honesta. Me ha cobijado muy bien. Ha sido amorosa, cálida", mientras que los presentadores lo recibieron con los brazos abiertos y no solo por su amistad con Tania Rincón: "Fue mejor de lo que soñé. Son muy profesionales. Todos me dieron un abrazo y se detuvo el tiempo por la calidez y lo auténticos que son".

Mariano en Hoy. Internet

Tocando el tema de Tania y si es verdad que le ofrecieron mucho dinero, el excolega de 'El Capi' Pérez, fue contundente al señalar que todo se dio en su debido momento y los procesos se hicieron tal cual, y que fue después de que anunció en Instagram que renunció cuando Andrea se le acercó: "Imagínate la alegría que me dio recibir el mensaje de la patrona (Andrea Rodríguez), y que me hiciera la invitación para integrarme a la familia de Hoy. Esa es la historia que acompaña mi llegada a este matutino. Más detalles no podría decir por motivos de confidencialidad".

El motor que me hizo tomar la decisión es que quería buscar nuevos caminos y otros panoramas. No fue por dinero, ni porque me sintiera estancado en mi carrera. Jamás. Tuve la suerte de cocinar todos los días una receta al público mexicano durante diez años", puntualizó sobre sus motivos.

Con respecto al presentador de Ventaneando y su evidente molestia, Mariano fue claro al destacar que quiere mucho a su colega y que se toma su comentario solamente como una expresión de la decepción que siente por no poder verlo a diario como antes: "Pedrito fue de las personas de las que recibí más calidez en Azteca. Era muy auténtico al acercarse a mí. Cuando nos veíamos era muy divertido. La pasábamos bomba. La palabra que utilizó (decepción) la tomo como la lejanía de ya no encontrarnos de vez en cuando en los pasillos. No escribirnos con la constancia que lo hacíamos".

Pedro recrimina a Mariano. Instagram @chefmarianos

Fuente: Tribuna del Yaqui