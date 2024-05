¿Se burló? Lupita Jones así reacciona al despido de Cynthia de la Vega de Miss Universo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la reconocida exreina de belleza, Lupita Jones, está muy alegre desde hace un par de horas, dado a su tan inesperada reacción al hacerse oficial y del conocimiento público, mediante un comunicado en redes sociales, el despido de Miss Universo de la reconocida modelo, Cynthia de la Vega, que había tomado su puesto como representante de México en la dirección, ¿será acaso que se burla de su colega?

El 20 de noviembre del 2023, Raúl Rocha Cantú, reveló que tras más de dos décadas de servicio, Jones era destituida de su puesto como la representante de México en dicho certamen de belleza y presentó a Cynthia como su reemplazo. Desde ese momento la reconocida exMiss Universo se mostró completamente inconforme, especialmente después de que se hablara de la inclusión en los próximos certámenes.

Y aunque después de un tiempo todo se calmó, ahora, este martes 7 de noviembre todo se ha reavivado ante el comunicado de la institución de belleza en el que afirman que en menos de un año en su puesto, se optó por cambiar a Cynthia por la actriz y modelo Martha Cristiana Merino: "Después de una evaluación exhaustiva, se ha determinado que es necesario un cambio en la dirección nacional de México para seguir avanzando en la misión y visión de la organización en el país".

Informan salida de Cynthia de Miss Universo. Instagram @missuniverse_mex

Sin duda esto no ha pasado desapercibido para nadie, y menos para Jones, la cual a través de sus redes sociales compartió en su historia el mensaje de Elsa Burgos, la cual compartió una foto de Lupita con Osmel Sousa con el mensaje "Le cortaron las alas parte 2", haciendo referencia a de la Vega, mientras que esta agrega: "No puedo negar el gusto que me da, perdón pero soy team Reina Madre forever y ni modo", a lo que la exreina de belleza comentó un "gracias".

Pero, además de que compartió estos mensajes en su apoyo y burla contra Cynthia, lo que se ha tomado como su golpe de gracia hacía la esposa de Kike Mayagoita sin tener que decirlo textualmente, es el hecho de que en su historia de Instagram puso como sonido la canción Soy Abeja Reina de Chiquis Rivera, en la que expresa: "Creen que pueden tumbar a la reina, la corona la traigo bien puesta, mi mamá me enseñó a defenderme, ella fue mi maestra, hay algunos que dan pena ajena".

Jones se burlaría de Cynthia. Instagram @lupitajones

Finalmente, Lupita en una rueda de prensa que dio hace un par de horas este martes 7 de mayo, por su proyecto actual en Televisa, al ser cuestionada sobre este tema, declaró que no tenía porque hablar de nada de eso, dado a que estaban todos reunidos por otros temas de mayor importancia, como el motivo de su reunión que era una gran oportunidad y valía la pena prestarle toda la atención.

