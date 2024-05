Se desfiguró: Tras retiro de las novelas, protagonista regresa irreconocible a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de novelas, quien comenzó su carrera en Televisa hace más de dos décadas y que ya no cuenta con contrato de exclusividad, de nueva cuenta dejó en shock a los televidentes debido a que este lunes 6 de mayo apareció en la televisora de San Ángel tras haber sido acusada de desfigurarse. Se trata de Vanessa Guzmán, quien ha estado en exitosos melodramas como Alborada, Atrévete a soñar y Soltero con hijas.

La mexicana también protagonizó la recordada serie Amor Mío y realizó su último trabajo actoral en 2020 para el Canal de Las Estrellas, pero después prefirió enfocarse en una nueva faceta de su carrera: el fisiculturismo. La nacida en Ciudad Juárez ha tenido una brutal transformación física ya que luce una musculosa figura y además perdió varios kilos, por lo que muchos creen que está irreconocible.

Tras varios años fuera de Televisa, hace varias horas Vanessa fue captada saliendo de las instalaciones de San Ángel y solamente dijo: "Es un día especial en muchos aspectos, y bueno yo siempre feliz, agradecida de estar por aquí de regreso y venimos a visitar, a platicar, a ver, y ojalá que muy pronto tengamos buenas noticias", pero no aclaró si tiene un proyecto en puerta con esta televisora.

Antes y después de Vanessa Guzmán

En este sentido, Vanessa recalcó que, a pesar de mantener una vida cercana al deporte, su prioridad continúa siendo el medio artístico. "Sigo dedicada también a esa parte, por supuesto siempre mi carrera como actriz va a ser mi prioridad y bueno, obviamente como siempre lo he declarado, no me he retirado, simplemente hemos estado un poquito más al margen, pendiente de un buen proyecto que me haga regresar y volver".

No obstante, la chihuahuense que en breve volverá a someterse a un estricto régimen alimenticio y deportivo, debido a que tendrá una nueva competencia. "La parte fitness me sigo preparando, sigo trabajando arduamente, sigo compitiendo, dependiendo de los planes y proyectos que puedan venir, tengo planes de competir como en 10 semanas, así que empieza mi preparación y estaré en una competencia en Texas", manifestó.

Sobre cómo se encuentra actualmente en su vida personal, Vanessa explicó: "Plena, completa, enamorada de mis hijos, apoyándolos, trabajando muy duro sobre todo con el pequeño de 16 años, que me saca una cabeza, en su reclutamiento para las universidades en futbol americano, que está destacando mucho por allá. Feliz de tener en casa a mi hijo mayor a su familia, con mi nieta, así que estamos todos juntos".

Además, la intérprete de 48 años aprovechó las cámaras de reporteros como Edén Dorantes para defenderse de las críticas que ha recibido en redes sociales por su cambio físico. "Mis sueños, mis ilusiones y mis metas son mías, no me baso en el qué dirán, no me baso ni marcar la persona que soy. Creo que la gente, el público me conoce y, al contrario, le tengo que agradecer a todas las personas que me han apoyado, y a los que no me hay ayudado y me han criticado les agradezco el doble, porque me han hecho mucho más fuerte, me hacen invencible y me hacen verdaderamente darme cuenta que puedo seguir adelante y puedo seguir trabajando con lo mío", aseveró.

Por último, Vanessa Guzmán aseguró que también practica el fisicoculturismo para poner el nombre del país azteca en alto. "Y al final del día lo hago por mí, ser una atleta profesional, no se confundan, no hago ejercicio por hacerlo, soy atleta profesional, obtuve mi carnet profesional, represento a México en otros países y eso me llena de orgullo, y lo único que busco y logro es poder clasificar a la Olimpia y llevar a México en alto, como muchos atletas mexicanos lo han logrado", recalcó.

Fuente: Tribuna