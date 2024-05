¡Se gritaron! Andrea Escalona tiene discusión con Tania Rincón en 'Hoy' y la 'corren'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Andrea Escalona ha estado en todos los titulares de la prensa y en las redes sociales debido a que trascendió información de que había tenido un pleito con Galilea Montijo en los camerinos. A solo días de que trascendiera esta noticia, la mañana del martes 7 de mayo la famosa conductora discutió con otra compañera del programa Hoy: Tania Rincón.

Como se recordará, la semana pasada había surgido información de que la hija de la fallecida Magda Rodríguez (qepd) había tenido una pelea con 'La Gali' porque presuntamente hizo una broma sobre su novio, Isaac Moreno. Después de mucha controversia, ambas famosas confirmaron que sí habían discutido e incluso la productora Andrea Rodríguez confirmó que ella también participó en este incidente, pero que todo estaba arreglado.

Sin embargo, durante la más reciente transmisión de Hoy 'La Escalona' nuevamente se apoderó de la atención de los televidentes por una supuesta pelea, pero ahora con Tania Rincón. Resulta que la también actriz de 37 años explotó en contra de la exreina de belleza michoacana cuando tuvieron que hacer mancuerna para jugar en la dinámica de Los Vecinos, donde Tania tenía que adivinar palabras con las pistas que le daban sus compañeros.

La primera en asomarse por la 'ventana' fue Andreita, quien no tenía muy buena cara y según la opinión de los internautas lucía bastante angustiada. "Es para borrar el lápiz, así se llama una conductora, actriz, es para borrar lo del lápiz, es azul y roja, ¡para borrar el lápiz Tania". A 'La Rincón' no le agradó para nada la forma en la que le habló su compañera y de inmediato gritó: "No era tan obvio", dijo ya molesta.

Aseguran que Escalona le hizo caras a Tania Rincón

La situación no pasó desapercibida por parte de los televidentes, que de inmediato arremetieron en contra de la sobrina de la productora de Hoy por haber tenido una pésima actitud con su compañera. De hecho, en la cuenta de YouTube del matutino hay varios comentarios donde los televidentes 'corren' a Andrea Escalona, es decir, le piden a la producción que saquen a la conductora del programa de una vez por todas.

