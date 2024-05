¿Se retira de Televisa? Maribel Guardia toma drástica decisión en 'Hoy' y revela por qué

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y querida cantante, Maribel Guardia, recientemente presentó una entrevista para el programa Hoy, en la cual habló de la drástica decisión que tomó con respecto a su vida, y no se trata de un retiro de Televisa o un cambio de ciudad, sino al deceso de su único hijo, el joven cantante y también actor, Julián Figueroa, rompiendo el silencio ante tantos cuestionamientos al respecto, revelando el por qué de esta,

Fue el pasado 9 de abril del 2023 que el mundo del espectáculo se sacudió incrédulo y se vistió de luto, después de que la muy querida actriz de Corona de Lágrimas, por desgracia, reveló que su único hijo había perdido la vida a sus tan solo 27 años de edad a causa de un infarto fulminante al corazón. Y ahora, tras un año de esta perdida, este martes 7 de mayo en el matutino de la televisora antes mencionada se ha sincerado sobre una importante decisión.

Como se sabe, Maribel declaró que decidieron cremar al actor de Mi Camino Es Amarte y conservar las cenizas en su hogar, y al ser cuestionada el por qué sigue firme con esta decisión y si pronto las esparcirá o dejará en una Iglesia esta respondió de forma contundente que: "No me he atrevido como a profanar sus cenizas... Cada quien lo vive como puede y como le dé fortaleza, yo me iba a mandar a hacer una piedrita, he estado en ese proceso, pero no he podido hacerlo".

Maribel y Julián. Internet

De igual forma, la ex de Joan Sebastian señaló que actualmente se encuentra en paz con su decisión y no piensa cambiar de parecer pronto, pero que en caso de que lo haga ya le tiene un lugar a su único hijo, pero que por el momento todo se queda tal cual: "Por lo pronto lo tengo ahí, estoy muy feliz, ya llegará el momento, compré una cuestión en la Iglesia si en algún momento lo quiero pasar, pero por ahora estoy feliz".

Cabe mencionar que de igual forma habló del cumpleaños de su nieto, José Julián Figueroa, el único hijo de Julián con Imelda Tuñón Garza, que también era del cantante, y expresó que fue un día muy feliz, pues hubo globos, juegos y mucho más que se la pasó muy feliz, declarando que eso es lo que sabe que quisiera Julián de estar vivo y ahora en el cielo, verlo a él y a todos felices, afirmando que siempre "hay que buscar las bendiciones dentro del dolor".

Fuente: Tribuna del Yaqui