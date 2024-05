Thalí García expone cada fraude, maltrato y extorsión de Telemundo: "Quisieron callarme"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida presentadora sonorense, Thalí García, una vez más ha demostrado que no piensa dejar de lado por todo lo que ha luchado, por lo que de nueva cuenta afirma que la trataron de extorsionar en Telemundo con mucho dinero para que no hable más, asegurando que "quisieron callarme", pero que no lo lograrían, así que expuso cada fraude al exterior e interior de la casa, y sus maltratos a estrellas de la empresa.

Hace casi tres meses que comenzó la guerra entre García y la empresa, pues tras su salida, o más bien escape, de La Casa de los Famosos, la reconocida actriz atacó legalmente a la empresa antes mencionada, afirmando que todo era un completo fraude, que todos tenían una especie de guion que seguir en las galas y al interior de la casa, además de que supuestamente lo habrían maltratado e incluso drogado para que hiciera todo lo que se le pedía, como su supuesto romance con Lupillo Rivera.

Y ahora, a través de su cuenta de X, anteriormente Twitter, ha compartido un video en el que se puede ver la línea de tiempo desde que se estrenó la cuarta temporada de dicho reality show hasta la actualidad, exponiendo titulares y fragmentos de noticias de todo lo que ha sucedido, desde las primeras peleas, su salida y desde que comenzó su lucha denunciando todo lo que pasaba, los apoyos de celebridades y mucho más.

Y en Instagram compartiendo el contundente mensaje de que lo que está haciendo "va por TODAS y TODOS los que se han tenido que quedar callados. Por l@s que no tuvieron 'como', por l@s que 'no les creyeron'. ¡Está va por por mis amigos y colegas también!", destacando que por cada que le dijeron "loca" o "mentirosa", por cada burla a su familia, amigos y las humillaciones van a "tener que pagar ELLOS: Los verdaderos acosadores y los verdaderos criminales. Gracias a mis colegas que no les dio miedo volver a levantar la voz y a los que si, no se preocupen; los entiendo por qué también estuve en ese lugar".

Ante este hecho, muy orgullosa de ser de Sonora, expuso que esto que hace es por un bien común para que de ahora en adelante las cosas cambien, destacando que: "Les puedo prometer que esto será un precedente que traerá beneficios para todos", y que todo lo ha hecho a base de pruebas, precisamente porque su carácter es de donde proviene: "Sonorense que se respeta: sostiene con hechos lo que dice con sus dichos. Yaqui, a mucha honra".

Finalmente, la actriz de El Señor de Los Cielos también quiso aprovechar para señalar que le estaban ofreciendo casi 200 mil dólares para que ya no hablara más y desestimara la demanda, pero que eso no iba a pasar: "Les comparto lo que le respondí el último mensaje hace 2 semanas al abogado de NBC, cuando me 'quisieron callar' con 170 mil dólares: 'VAN A CONOCER A LA PERSONA QUE LES VA A ENSEÑAR; NO ES COMO USTEDES DIGAN, ES COMO LA LEY QUIERA'. Mark my Words. GRACIAS @sergioramirezm.abogado".

Thalí manda mensaje a Telemundo. Instagram @thaligarcia

Fuente: Tribuna del Yaqui