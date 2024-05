Wendy Guevara exhibe sus atributos y exgalán de Televisa la humilla: "Qué feas prótesis"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, hace poco se presentó en un exitoso reality show de Colombia, en donde no tuvo reparos al momento de exhibir sus atributos ante las cámaras del 24/7, tras lo que reconocido exgalán de Televisa y empresario mexicano, José Luis Reséndez, no tuvo reparos al momento de humillarla por su físico, afirmando que tenía unas "feas prótesis".

Como se sabe, el pasado viernes 3 de mayo que la reconocida integrante de 'Las Pérdidas' ingresó como invitada especial para La Casa de los Famosos Colombia, en donde fue la sensación, tanto dentro como en las redes sociales, debido a su gran simpatía y la manera en la que sin pelos en la lengua habló de muchas cosas de la primera temporada en la casa de México, además de por supuesto su situación como mujer transgénero y sus cirugías.

Ante este hecho, a través de su red social de X, anteriormente conocido como Twitter, Reséndez, que por años fue galán de melodramas en la empresa San Ángel, no dudo en demostrar lo reprobable que para él es, el que hagan famosa a Guevara, y que la alaben por exhibir sus partes privadas, por lo que este señaló contundente este pensamiento con el mensaje: "Perdónenme mi gente, pero ewwww… que feas prótesis nada mamarias, parecen los ojos de Homero Simpson con estrabismo".

Dicho comentario por parte del actor de El Señor de los Cielos es una burla a la parte expuesta por la famosa, dado a que el estrabismo es un trastorno en el que los ojos no miran exactamente en la misma dirección al mismo tiempo, siendo las principales causas las lesiones en un nervio o el mal funcionamiento de los músculos que controlan el ojo y el síntoma principal es que los ojos no miran en la misma dirección, o uno de los ojos se puede desviar de un momento al otro.

En comentarios del tuit, los seguidores del exactor de Telemundo dividieron opiniones, pues unos lo apoyaron señalando: "Lo más vulgar que he visto .. pero esta es la nueva suciedad (sociedad)" y "Nunca voy a entender el éxito que tienen estos personajes. Su talento es no tener pelos en la lengua y ser exhibicionista...o sea otra Niurka", y otros a favor de Wendy: "No es tu asunto, no es tu cuerpo, no es tu imagen, no es tu vida, y "Jajajajajaja tu quieres foco hablando de Wendy".

Fuente: Tribuna del Yaqui