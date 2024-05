Andrea Legarreta, furiosa en 'Hoy', le manda recadito a Sofía Rivera por burlas a Lucerito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora, Andrea Legarreta, después de tanta polémica ha decidido dar su más sincera opinión con respecto a las burlas sobre el físico de la joven cantante y también actriz, Lucerito Mijares, mostrándose completamente furiosa al momento de aprovechar las cámaras del programa Hoy para mandarle un contundente recadito a la actriz de Televisa y presentadora, Sofía Rivera Torres, por todo lo que dijo.

Tal parece que la disculpa de Rivera Torres, Eduardo Videgaray y 'El Estaca', en vivo del programa Qué Importa, por haberse burlado de Lucerito con referencia a que se le confunde con un hombre, no parecen ser suficiente para fans de la joven cantante y tampoco para colegas del medio artístico, debido a que ahora en el matutino de la empresa San Ángel, Legarreta y varias de sus colegas se le fueron encima por estos comentarios desafortunados.

En primer lugar estuvo la reconocida presentadora, Galilea Montijo, la cual responsabilizó mayormente a Sofía, pues señaló que de los presentadores ya se conoce que tienen un humor negro, pero que ella se dejara llevar por ellos es diferente y se le hace raro, ya que nunca pensó que pudiera atreverse a esto: "Que raro de Sofia. Me parece... a lo mejor se dejó llevar por el humor tan negro que tienen estos dos (Eduardo Videgaray y El Estaca), pero se me hace raro de Sofía".

Por su parte, Legarreta dejó en claro que ella estaba con el "cancelados para siempre" de Lucero, madre de la joven, pues ella se habría puesto igual o aún más furiosa si hubieran hablado de esa manera de sus hijas, destacando que fue un error hablar del físico de una niña que vale más que eso: "La postura de Lucero... es que es obvio. Lo que más te duele en la vida, porque además Lucerito es una niña adorable, brillante, hermosa en todos sentidos, talentosa, encantadora, pero la postura como padres es lo que a veces le gente no logra entender".

Ante este hecho, la actriz de Vaselina recriminó visiblemente muy molesta que además de todo, ellos podrían ser sus padres y deberían comportarse a la altura: "Por qué voy a agredir a esta muchachita que no me ha hecho nada, que no lo merece, que podría ser mi hija", lo que secundó Montijo, declarando que Eduardo más que nadie debería de empatizar pues él tiene una hija de la misma edad: "Videgaray tiene una niña adolescente, como de esa edad, me parece raro y, por otro lado el físico no te define, no define a nadie como persona".

Pero eso no fue todo, pues en la sección ¿De Qué Me Hablas? no hubo debate, pues todos concordaron que estuvo fuera de lugar y es inaceptable, incluso Andrea Escalona señaló que un es un maltrato: "No podemos pasare por alto lo que pasó, fue bullying televisivo de un señor de 54 años a una niña de 19 años. A parte de eso, una disculpa de ‘si te hice sentir mal’, no, yo creo que quien tiene boca se equivoca, es de humanos errar y tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras pero tenemos que comenzar con reconocer que hice mal".

