Galilea Montijo revela si Televisa aceptó despedir a Andrea Escalona y productora de 'Hoy'

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida presentadora de TV, Galilea Montijo, recientemente volvió a brindar una entrevista sobre el drama en el programa Hoy que la ha seguido desde hace un par de semanas, confesando si Televisa aceptó despedir y supuestamente vetar de la empresa a su colega y jefa, la productora Andrea Rodríguez Doria, y la conductora y también actriz, Andrea Escalona, después de que confirmarán su pelea en camerinos.

Como se sabe, hace un par de semanas que el canal de YouTube de Kadri Paparazzi declaró que las dos conductoras habían tenido un fuerte encontronazo en los camerinos de la empresa San Ángel, supuestamente por comentarios de Escalona sobre el novio de Montijo, el modelo español, Isaac Moreno, con respecto a que era un mantenido, y que incluso hasta llegaron a los golpes y "volaron extensiones".

Dicha situación desafortunada poco hace un par de días fue confirmada por la productora y las dos presentadoras, sin embargo, dejaron en claro que no fue como se dijo, sino que hubo un roce profesional por diferencias en opiniones sobre un tema expuesto al aire en el programa matutino, pero que todo estaba perfectamente bien entre todas y fue como un pleito entre hermanas en las que se discute y después todo se calma y ya bromean como si nada.

Pero, las declaraciones no dejó satisfechos a muchos, por lo que en un reciente evento, diferentes reporteros, como Berenice Ortiz, volvieron a cuestionarle sobre esto y si era verdad que se agarraron a golpes, a lo que entre risas la conductora de Netas Divinas señaló que si se agarraban a golpes no la hubiera soltado y sería muy evidente, recalcando una vez más que esto fue una diferencia de opiniones que es completamente válido, pues hay cosas que una está de acuerdo, pero la otra no y se abre debate.

Finalmente, el tema de que habría llorado con Alejandro Benítez para que despidiera a sobrina y tía, incluso que pusiera un veto sobre ellas en la empresa, fue rechazado por completo, pues la presentadora de La Casa de los Famosos México dejó en claro que por favor dejaran de lado todo lo que se dice por ahí, ya que en realidad les tiene un gran aprecio a las dos Andrea y a la difunta Magda Rodríguez, señalando que por años han pasado cumpleaños y hasta la Navidad una en la casa de la otra y era un lazo irrompible, asegurando una vez más que se ve como hermana de Escalona.

Fuente: Tribuna del Yaqui