"La que puede, puede": Ariadna Gutiérrez responde en Telemundo hate de los fans de Lupillo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida exreina de belleza colombiana, Ariadna Gutiérrez, acaba de emplear las redes sociales de Telemundo para demostrar que no tiene pelos en la lengua ni miedo a responder contundentemente a todos esos ataques y el hate de los fans del reconocido y polémico cantante de banda, Lupillo Rivera, empleando la icónica frase que "la que puede, puede" y las demás deben de "soportar".

Sin duda la ex Miss Universo no ha pasado para nada desapercibida durante su participación en La Casa de los Famosos, pues además de su glamour, su fuerte carácter que le paró el carro a todos los habitantes que trataron de menospreciarla, y principalmente por tachar de maltratador y manipulador a Lupillo después de que este se separara de Tierra y los llamara traidores por una cena entre Ariadna y Rodrigo Romeh.

Es por ello, que en redes sociales, especialmente en X, antes conocido como Twitter, ha recibido mensajes de odio bastante fuertes, en la que la tachan de lo peor, y ahora Gutiérrez expuso varios como: "Payasa, nadie sabrá de ti en un tiempo", "Mosquita muerta, cuánta razón tenía Maripily", "Trepadora", "No soporto cómo hablas", "No pudo ser Reina de La Casa de los Famosos, fue Reina de las Mentiras".

Ariadna Gutiérrez. Internet

El motivo de decir en voz alta algunos, es una dinámica en la que la colega de Clovis Nienow dio respuesta elegante y contundente, sin alterarse, pues ante aquellos que señalan que es de lo peor y no la quieren ver destacó: "Amor, me vas a tener que soportar porque, este lunes voy a estar (en las galas), y creo que martes y miércoles", agregando además para las que afirman que se aprovecha de los hombres y todo lo tiene por 'sugars', respondió: "Amore, la que puede, puede y la que no...".

Sobre las supuestas mentiras que dijo sobre el hermano de Jenni Rivera fue contundente al señalar que: "Lo que pasa es que cuando uno dice las verdades se lo quieren cambiar, Reina sí, de las mentiras jamás. Yo solo digo verdades y eso es lo que le duele a la gente", cerrando que jamás se ha hecho niña buena y siempre mostró su fuerte carácter y expuso de frente lo que le gustaba y lo que no, afirmando a sus haters que: "Entre más me tiran, más grande me hacen, así que síganme apoyando a su manera".

