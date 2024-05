'LCDLF' tiene a su primer finalista: Romeh se perfila como ganador; Lupillo Rivera no soportó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocas semanas de que se conozca quien se lleva los 200 mil dólares, dentro de La Casa de los Famosos se realizó la dinámica para conocer a su primer finalista, el cual resultó ser el famoso y querido modelo mexicano, Rodrigo Romeh, el cual ya hasta se perfila como posible ganador de esta temporada, lo cual se dice que el polémico cantante de banda, Lupillo Rivera, no está de acuerdo y no soportó verlo triunfar.

Para nadie es secreto que las cosas dentro del reality show de Telemundo ha estado muy tensa con la cantada enemistad entre Romeh y el reconocido cantante de banda, debido a los problemas con el supuesto triángulo amoroso entre ambos con la exreina de belleza, Ariadna Gutiérrez, y por ser el único del cuarto 'Tierra', supuestamente débil, que les quedaba para cumplir su venganza de destruirlos a todos.

Pero, las cosas no han salido como ha previsto el hermano de Jenni Rivera, pues no solo no ha podido sacar a Romeh, sino que ahora, la noche del pasado martes 7 de mayo, se perfiló como posible ganador de la segunda temporada, al haber conseguido convertirse en el primer finalista. Esto tras ganar la dinámica en la que se disputaron el tan preciado boleto dorado que les da inmunidad hasta el gran día.

Este hecho fue fuertemente celebrado por Maripily Rivera y el propio Rodrigo, que no han parado de agradecer al público por todo el apoyo que les han brindado estas semanas, y por supuesto han dejado en claro que al final de todo, quién actúa mal y lo hace con malicia no se sale con la suya, mientras que ellos que han sido correctos en todo momento, o al menos según ellos, han tenido mayor apoyo.

Y es por este motivo que en redes sociales han dejado en claro que además de festejas que el exparticipante de Exatlón USA esté en la final, puedan ver la cara de Lupillo sin poder creer lo que pasaba y el hecho de que no espetaba soportando, incluso afirmaron que estaba "atacado" de no poder cumplir su meta de sacarlo en semanas pasadas, pese a que lograron subirlo a la placa de nominados.

Fuente: Tribuna del Yaqui