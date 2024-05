Legarreta defiende a Galilea Montijo tras pleito con Escalona; 'Ventaneando' filtra información

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna el escándalo del momento en el espectáculo mexicano, del cual todo el mundo está hablando, es el pleito que tuvieron Andrea Escalona y Galilea Montijo en el programa Hoy. Aunque días atrás Andrea Legarreta se había negado a compartir muchos detalles, en una reciente entrevista la conductora saltó en defensa de la tapatía y la defendió de todos los rumores que hay en las redes sociales.

Luego de que las propias involucradas salieran a confirmar que tuvieron un encontronazo, ahora la exesposa de Erik Rubín compartió su opinión al respecto durante una entrevista con diversos medios de comunicación: "Si discutimos con las personas que más amamos, papá y mamá, tus hijos, no siempre tienes que coincidir en todo, pero eso no significa que hay golpes y empujones, jalones de pelo", dijo Andy.

La presentadora después habló de los supuestos videos que existen de la pelea: "Que muestren el video, ¿qué ganan con eso?, es problema de ellos pero que lo muestren, porque si van a difamar, pues que lo comprueben". Asimismo, la también actriz mexicana se burló de los rumores que señalan que Galilea "pidió la cabeza" de la hija de Magda Rodríguez, pues de lo contrario no aceptaría seguir en Hoy:

Tiene la gente que dejar de creer en esto", dijo con una sonrisa.

Andrea recordó que tanto ella como Montijo siempre han sido acusadas de 'mover los hilos' en Televisa, pero afirma que esto es totalmente falso: "Galilea y yo somos un par de empleadas en el programa, en esa empresa, nos achacan despidos, conductores que corrieron, o también gente que entra, la realidad es que ahí están las pruebas, tengo amigos fuera del programa, ese programa tuviera 200 conductores porque jamás se hubieran ido", dijo mencionando a famosos como Mau Mancera, 'El Papirrín' y Marisol González.

Mira a partir del minuto 7:00

Conductor de 'Ventaneando' revela detalles del pleito

Por otro lado, la tarde de este mismo miércoles 8 de mayo en el programa Ventaneando compartieron más detalles al respecto del pleito entre 'La Gali' y Escalona. El conductor Ricardo Manjarrez explicó que la discusión se dio debido a que la tapatía no estaba usando su apuntador y cuando la productora les dio la indicación de cambiar de tema, ella no escuchó y Andrea tuvo que intervenir interrumpiéndola, lo cual no le gustó en lo absoluto.

Estaban hablando de un tema y a la productora no le encantó, entonces por el chícharo les dio la indicación que retomaran la idea principal y Galilea no escuchó esa indicación y siguió hablando, y Andrea la interrumpió para parar el asunto, y eso no le encantó a Gali", relató el periodista.

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz