Maribel Guardia afirma que exintegrante de 'MasterChef' le dio una "paliza" en Televisa

Ciudad de México.- Una vez más la famosa actriz y también cantante, Maribel Guardia, volvió a dar de que hablar y sorprendió a todos al confesar para las cámaras de Televisa y otros medios de comunicación que el padre José de Jesús Aguilar, que en el último año ganó mayor fama al formar parte de MasterChef Celebrity, en su más reciente encuentro le dio una fuerte "paliza", de la que no quiso dar detalles.

Como se sabe, en el mundo del espectáculo han habido un sin fin de separaciones y peleas familiares, entre la que ha destacado la de la reconocida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, con su familia ante los ataques en contra de su pareja, Ángel Muñoz, y la demanda que su hermano, Francisco Ugalde, le interpuso por derechos de autor. Es por esto que Guardia en su reciente charla con la prensa, confesó que ha decidido hacer de mediadora para buscar una reconciliación.

Según la actriz de Corona de Lágrimas, fue a ver a la madre de su colega y habló con ella, afirmando que está tratando de calmar primero a una parte para hacer más fácil un acercamiento y comprende a ambas, por lo que espera que pronto se de ese primer paso para dejar atrás lo malo: "Pues mira, tiene tantos hijos. Claro que sí que las dos sufren, pero qué difícil como madre. Yo sé lo que está sufriendo Ana Bárbara, también sé lo que sufre la mamá y total que así es esto. Lo que le pido a Dios es que no metan enemistad en esta familia porque son una familia".

De igual forma, Guardia declaró que tanto a la intérprete de Lo Busqué y a su madre les ha aconsejado no hablar más con la prensa del tema pues simplemente es una manera de dejar que los dimes y diretes las afecten y entre el odio a sus vidas: "Que Dios los bendiga, tanto a Ana Bárbara como a la mamá y merecen ser felices. Yo he tratado justamente eso, de darle ese amor a las dos y decirles 'no permitan que entren chismes, no le hablen a la prensa'".

Finalmente, sobre la paliza de José de Jesús, declaró que no fue física, sino emocional, pues este mantuvo una seria conversación con ella sobre el por que no debería conservar las cenizas de su difunto hijo, Julián Figueroa: "Me dio una paliza el padre ese día, pero yo no le hago caso. Es un proceso que tienes que vivir y bueno, yo lo voy a vivir a mi aire. Ya lo hice (comprar un nicho) pero ahorita no, ya no voy a hablar más de eso. Les mando un beso".

