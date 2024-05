No solo es Ricardo Yocupicio, Julión Álvarez confirma que también ha sufrido acoso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días se viralizó un video en el que uno de los vocalistas de La Banda El Recodo sufre acoso sexual por parte de una de sus fanáticas, lo que llevó a la estrella musical a romper el silencio en el programa De Primera Mano, donde contó que, en aquella ocasión, se sintió muy nervioso e incómodo. Y es que, en el clip se aprecia como la fémina le pasa la mano por distintas partes del cuerpo.

Este hecho data del año 2021; sin embargo, recién tomó fuerza en redes sociales, lo que inició el debate sobre el acoso sexual que, en ocasiones, los artistas pueden llegar a sufrir por parte de sus seguidores, quienes en más de una ocasión se han dejado llevar por la emoción que les despierta sus artistas favoritos y comienzan a tocarlos de manera indebida. Es bajo este contexto que el intérprete del regional mexicano, Julión Álvarez reveló que también ha sufrido este tipo de situaciones.

Julión Álvarez confirma que ha sufrido acoso sexual

Todo ocurrió cuando el intérprete de Ojos Verdes tuvo un encuentro con la prensa durante su palenque en Metepec, sitio en el que fue cuestionado sobre el acoso que sufrió su colega, a lo que Julión detalló que si bien, ha pasado por este tipo de situaciones, él prefiere no “magnificar” lo ocurrido, puesto comprende que se trata de cosas propias de su trabajo, asegurando que todo se trata del “cotorreo” del momento.

“A lo mejor no magnífico tanto las cosas. Es parte del mismo cotorreo, de la fiesta. Incluso, lo podría decir, a lo mejor somos muy confianzudos los mexicanos. ¿Cuántos no nos llevamos de piquites?, ¿me explico? Entonces, se le puso, pues ahí te va”, declaró el famoso cantante.

Dicha entrevista fue transmitida a través del programa de Imagen TV, Sale el Sol, donde fue fuertemente criticado por la periodista Ana María Alvarado, quien aseguró que el acoso es un tema serio, resaltando que no se trata de “magnificar” o no una situación, debido a que no es adecuado que una persona (sin importar si se trata de un hombre o una mujer) llegue al grado de invadir el espacio personal de otra.

“Tache. No es magnificar, la cosa como es Julión. No te deben tocar tus partes…, ni a ti, si tú no autorizas. Sea hombre o mujer. No está bien, porque lo van a seguir haciendo”, reprobó Alvarado.

¿Qué es el acoso sexual?

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el acoso sexual es cualquier comportamiento físico o verbal de naturaleza sexual que produzca el efecto de atentar en contra de la dignidad de una persona, en especial cuando sucede en el entorno laboral. Es considerado como una forma de violencia que conlleva un ejercicio abusivo de poder en agravio de la víctima.

