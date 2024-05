Sale del clóset: Actor de Televisa confiesa que tiene nuevo novio y se dice muy enamorado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor de Televisa y presentador, Lalo España, recientemente brindó una entrevista en la que finalmente se confiesa sobre el amor en su vida, pues después de haber salido del clóset, este no ha callado más que una vez más vive feliz en compañía de un galán, pues tiene novio nuevo, del cual se ha dicho muy enamorado y orgulloso de lo que sucede en su vida personal en estos momentos.

España, que es mayormente conocido por su estelar participación en la serie de comedia, Vecinos, desde hace más de 12 años decidió salir del clóset, pero de una triste manera, dado a que en aquella ocasión lo hizo para revelar el lamentable fallecimiento de quien fue su pareja y este señaló como el amor de su vida, sin embargo, después de esto volvió a mantener su vida privada completamente fuera del ojo público y no habló más de una nueva relación o haberse enamorado.

Pero ahora, durante una entrevista para Edén Dorantes y otros medios de comunicación, este hecho cambió y una vez más se abrió con respecto a temas del corazón, pues con una gran sonrisa confesó que: "Estoy muy bien, estoy en el amor, la verdad es que bien, llevo seis meses en una relación", destacando que actualmente disfruta de la luna de miel de las parejas en los primeros meses y que son "momentos sagrados" los que pasan juntos.

Lalo España. Internet

Ante este hecho, negó rotundamente que vaya a hacer público el nombre de su pareja, al menos no por el momento, pues prefiere mantenerse en las sombras como siempre con este aspecto, además de declarar que tampoco a su novio le gusta verse en medio de noticias por su romance: "Lo he mantenido muy para nosotros, está bonito así, para qué (darlo a conocer), está bonito así tus momentos sagrados. No le gusta mucho aparecer en todos estos menesteres".

Finalmente, el creador del personaje de 'Margara Francisca', quiso dejar en claro que su actual novio no es ningún famoso o colega de la empresa San Ángel, pero que sí ha conocido ya a sus amigos más cercanos y colegas de la televisión, señalando que hasta ellos le han dicho lo contento que se ve ahora: "No para nada (es del medio)... Muy contento, mis amigos cercanos y mi familia me dicen 'te ves muy contento'".

Fuente: Tribuna del Yaqui