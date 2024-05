Se volvió mujer: Tras desfigurarse y retiro de Televisa, galán se confiesa en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de telenovelas, quien fue criticado tras aparecer irreconocible por un problema médico, dio un duro golpe al rating de Televisa ya que ayer martes 7 de mayo apareció en varios programas de TV Azteca como el vespertino Ventaneando. Se trata del conocido Eduardo Yáñez, quien pasó varios años sin protagonizar algún melodrama en el Canal de Las Estrellas.

El galán mexicano comenzó su carrera en San Ángel desde 1981 y a la fecha ha sido parte de exitosos melodramas como Marielena, Yo compro esa mujer, Dulce desafío, Destilando Amor, Fuego en la sangre, Corazón Salvaje y Amores Verdaderos. Pero como en la actualidad no tiene exclusividad, 'Lalo' ha podido trabajar en la cadena Telemundo con las series La Reina del Sur y Falsa Identidad.

Yáñez, quien años atrás apareció luciendo irreconocible tras subir de peso, incluso también ha debutado en plataformas de streaming haciendo series como Mi Tío, donde se volvió mujer para interpretar a un trans, lo cual le costó decenas de críticas. Tras una larga ausencia en la pantalla chica como galán, el pasado 2023 el actor regresó a Televisa como protagonista de Golpe de Suerte, novela en la que trabajó con Mayrín Villanueva.

Antes y después de Eduardo Yáñez

Ayer martes 7 de mayo, Eduardo 'traicionó' a Las Estrellas debido a que apareció varias veces en la señal del Canal Azteca Uno debido a una reciente entrevista que ofreció. En primer lugar, el intérprete se sinceró sobre su relación con los reporteros en la actualidad, luego de protagonizar algunos encontronazos años atrás. "La vida misma, digamos que la vida misma, ustedes mismos … Yo tuve que entender que tengo que ser más, un poquito más flexible, pero no se pasen de lanza tampoco", declaró el protagonista de melodramas.

Sobre los temas que más lo han hecho enojar con la prensa, Eduardo explicó: "Que se metan en mi vida personal, que jugaran con mi mamá, por ejemplo, que un fotógrafo se metiera a fotografiar a mi madre enferma, ahí empezó mi enemistad con la prensa, por mi mamá, y después ya no soy enemigo, o sea, me vale madr*, la verdad estamos en el mismo rollo". Y a pesar de que en este momento no se le conoce una pareja, el galán de la pantalla chica no descartó encontrar una mujer para no estar solo.

La palabra matrimonio como tal, la acción de tener matrimonio, o llevar una relación como de matrimonio con alguien, juntarte, claro que sí, espero no morir solo, no, no", explicó el intérprete.

Finalmente, Eduardo aprovechó las cámaras para responder a las declaraciones de la actriz Érika Buenfil, quien reveló que cuando trabajó con él, su romance en la pantalla pudo haberse convertido en realidad, solo que ella misma se puso un alto. "A ver… ¿quién no se enamoraría de Erika Buenfil?, a ver… la neta, está sabrosa la gordita", dijo Yáñez con una sonrisa, sin dar más declaraciones al respecto.

