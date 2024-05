Tras dejar las novelas y un cambio "varonil", actriz regresa a Televisa y hunde a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber dejado las novelas como parte de su retiro parcial del mundo del espectáculo, y realizar un cambio físico "varonil", según muchos de sus haters, la famosa y querida actriz, Vanessa Guzmán, recientemente logró sorprender a fans al regresar a Televisa y confesar futuro proyecto dentro de esta mencionada empresa, para una vez más hundir a TV Azteca con los niveles de rating.

Guzmán desde hace varios años que comenzó un proyecto muy personal, que tenía mucho tiempo desean cumplir, por lo que preparó su cuerpo. Dicho proyecto se trata del fisioculturismo, que la ha alejado de los melodramas para centrarse en ella, pues ha ejercido una mayor disciplina en las pesas y crear músculos mucho más voluptuosos en los brazos y piernas principalmente, recibiendo criticas como que "parece hombre" y que dicha profesión es "varonil" y no debería estar en ella.

Pero ahora, la actriz de novelas como Atrévete A Soñar, tras casi un año lejos de los foros de grabaciones e ignorando las criticas, una vez más fue captada por la prensa en la empresa San Ángel y no dudaron en acercarse, logrando que esta confesara que podría volver pronto: "Visitar, platicar, a ver, ojalá que muy pronto tengamos buenas noticias. Siempre mi carrera de actriz va a ser mi prioridad y, obviamente, como siempre he declarado, no me he retirado. Simplemente, hemos estado un poquito más al margen, pendientes de un buen proyecto que me haga regresar".

De igual forma, declaró que está feliz con su nueva profesión y que tiene competencia dentro de 10 semanas, afirmando que para ella esto "ha servido para generar ese sentimiento de progreso, de realización de sueños. Como lo vengo manifestando hace mucho tiempo en mis redes con el #SiQuieresPuedes, a todos las mujeres y hombres emprendedores que tienen ganas de destacar, no se queden con las ganas", destacando que no hay que prestar al que dirán si eso te hace feliz: "Siempre voy a compartir que todos debemos buscar la forma de realizarnos, de lograr nuestros sueños o por lo menos intentarlos. Dejar que el destino y Dios tomen la última decisión".

Tras esto, la actriz de la serie Amor Mío, afirmó que ante las criticas no se rinde, pues sabe que no se le puede dar gusto a todo el mundo, por eso se esfuerza en simplemente seguir sus sueños, las metas e ilusiones de ella y de nadie más, aunque agradece a todos lo que la apoyan en el proceso y aún más a los que dudan, pues son ese impulso para mejorar y hacerse más fuerte: "Me hacen invencible y me hacen verdaderamente darme cuenta de que puedo seguir adelante y seguir trabajando en lo mío. Quiero decir que lo estoy haciendo bien".

Finalmente para todos sus haters en Instagram y TV, dejó un contundente mensaje en el que destaca que ella se siente orgullosa de lo que logra: "Soy atleta profesional. No hago ejercicio por hacerlo. Soy atleta profesional… represento a México en otros países y eso me llena de muchísimo orgullo y lo único que busco y logro es poder clasificar y llevar a México en alto como muchos atletas mexicanos lo han logrado".

