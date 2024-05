Tras polémico comentario de España, Danna reaparece y revela si desprecia a México

Ciudad de México.- Hace unas semanas, te contamos en TRIBUNA que la cantante, Danna (antes conocida como Danna Paola) armó una polémica similar a lo visto con Yahritza y Su Esencia, luego de que brindó una entrevista en un país latinoamericano donde fue cuestionada sobre si prefería a España o a México, por lo que la estrella de Élite, ni corta ni perezosa afirmó que elegía al país europeo lo que desató la molestia de sus fans de las tierras aztecas.

Si bien, anteriormente la actriz había hablado al respecto en los Latin Grammy, la realidad es que hasta el momento no había contado lo que realmente siente por el país que la vio nacer y donde consolidó por primera vez su carrera como toda una celebridad. No fue sino hasta el día de ayer, martes 7 de mayo, que la histrionista de Atrévete a Soñar fue abordada por distintos medios de comunicación en el aeropuerto, entre ellos periodistas de Hoy, donde de una vez por todas habló del tema.

Según lo declarado por la intérprete de Oye Pablo, pese a su respuesta en la mencionada entrevista, ella siente un profundo “orgullo” hacia su nación, asimismo destacó que no quería hablar sobre controversias puesto sus comentarios siempre serían sacados de contexto, sin importar si se tratan de cosas buenas o malas, por lo que había decidido enfocarse en su trabajo y en continuar siendo feliz con su pareja Alex Hoyer.

“¡Ay bebé!, no voy a hablar de controversias, yo siempre he amado a mi país adelante, a todos lados, con muchísimo orgullo si lo quieren sacar de contexto, siempre hay buenos, malos comentarios, y mira, uno trabajando y siendo feliz”, declaró la famosa.

Danna Paola destapa qué es lo que siente por México, en realidad

Sin embargo, todo parecería indicar que la prensa no estaba dispuesta a soltar el tema de las controversias, puesto dejaron de lado el tema España para pasar a uno mucho más personal para la cantante. Y es que, como muchos sabrán, desde hace un par de años, Danna se encuentra disfrutando de una relación estable con el cantante y compositor Alex Hoyer, quien según las personas, solo está utilizando a la intérprete para hacerse de fama.

Como era de esperarse, la prensa aprovechó la oportunidad para cuestionar a la celebridad sobre si esto es verdad, hecho que Danna negó rotundamente y aseguró que solo le enviaría bendiciones a las personas que le tirasen ‘hate’ (odio) a través de redes sociales, resaltando que, al ser una persona famosa, está acostumbrada a los mensajes incómodos de la gente, resaltando que prefiere enfocarse en lo positivo.

“¿Cómo crees?... no, pues entonces yo también me cuelgo de la fama de un montón… la gente no tiene nada más que andar de &%$#, pero todo muy bien, yo solamente les mando besos y bendiciones a toda la gente que tira hate, que espero que en sus vidas puedan encontrar algo mejor y más positivo.”