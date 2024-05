Tras retiro de TV Azteca y 4 hijos, actriz llega a Televisa y sale del clóset: "Soy mañosa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien consolidó su carrera en TV Azteca pero que ya tiene 6 años retirada de la empresa, dejó sin palabras a todos sus seguidores y al público de Televisa debido a que en un reciente capítulo del programa Montse&Joe confesó su atracción por las mujeres. Se trata de Martha Cristiana, quien aprovechó la más reciente emisión de Unicable para aclarar sus preferencias sexuales.

La artista nacida en Puebla ha consolidado una gran carrera en la actuación, no obstante, su carrera acaba de dar un giro de 180 grados ya que recién fue nombrada como directora general de la organización Miss Universo México. Martha hizo su debut actoral en la televisora de San Ángel haciendo un cameo en el melodrama DKDA: Sueños de juventud, pero su verdadero éxito vino cuando se sumó a las filas del Ajusco.

En el año 2001, la actriz dio vida a la antagonista de la exitosa novela Cuando seas mía protagonizada por Silvia Navarro y Sergio Basáñez, y hasta la fecha es recordada por ese papel. Después participó en las telenovelas Enamórate, Mirada de mujer, el regreso, Los Sánchez, Amor sin condiciones, Vidas robadas y Educando a Nina, pero a partir de 2018 se alejó del Canal Azteca. Volvió a Televisa con un pequeño papel en la bioserie de Lupita D'Alessio, Hoy voy a cambiar.

Martha Cristiana admitió atracción por las mujeres

Mientras que ayer martes 7 de mayo Cristiana reapareció en Televisa a través del programa Montse&Joe, donde hizo fuertes confesiones de su vida privada. Resulta que la famosa de 53 años admitió por primera vez que no se considera lesbiana, pero que sí tiene atracción por las mujeres y no le interesa esconderlo. "Me enteré que andan diciendo 'parece que se divorció porque tenía dudas de su sexualidad'", empezó el relato y añadió:

No tengo dudas, soy mañosa, yo con unas copas encima me dejo que me den unos besos, pero de ahí a enamorarme de una mujer, no... me gustan los hombres".

Asimismo, Martha Cristiana comentó que ella se casó muy joven (a los 19 años) porque las cosas en su casa no estaban en el mejor momento y ella lo que quería era salir de ahí: "A mi papá le fue muy mal económicamente, mi papá tenía una enfermedad mental y llegó un momento en que si no salía de mi casa, me iba a quedar tocada ¡peor!, entonces el primer wey que pasó le dije '¿dónde firmó?'", recordó, admitiendo que ella no soñaba con tener hijos pero se embarazó para casarse.

La exactriz de TV Azteca hizo un acto de sinceridad y arremetió contra sus exes, afirmando que siempre estuvo con "puro pobre", por lo cual siempre tuvo que trabajar aunque sus hijos estuvieran pequeños: "No es lo mismo llegar a una relación donde no tienen ni para los tacos... yo llegaba con el bebé en el brazo, me he casado con puro pobre, yo he trabajado por necesidad", compartió Martha Cristiana.

Fuente: Tribuna