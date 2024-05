Tras revelar embarazo, 'El Capi' Pérez en 'VLA' filtra impactante noticia de su primogénito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber confirmado embarazo de su esposa y celebrar por todo lo alto, el reconocido y querido presentador de TV, 'El Capi' Pérez, acaba de dejar en completo shock a los miles de espectadores de TV Azteca, debido a que en una reciente entrevista con Venga la Alegría, habló sobre la próxima llegada de su hijo, además de filtrar una impactante noticia con respecto a su primogénito que nadie esperaba.

Fue el pasado viernes 3 de mayo cuando Pérez empleó sus redes sociales para confesar que después de más de una década al lado de su esposa, Itzel Barro, finalmente dieron un nuevo paso en su relación y estaban en la dulce espera de su primer bebé, compartiendo un tierno video en el que están abrazados viendo hacía la Torre Eiffel, sonando de fondo el tema Here Comes the Sun de The Beatles, y al final giran sus gorras con la palabra "dad" (papá) y "mom" (mamá).

Y ahora, este miércoles 8 de mayo, en entrevista con Gabriel Cuevas, acaba de hablar de este proceso tan feliz que viven él y su esposa, revelando el fuerte motivo por el que decidieron anunciarlo ya: "Estuvimos aguantando un ratito, lo más que pudimos, pero Itzel dijo '¿sabes que? ya quiero salir con mi panza libre a cualquier lugar, incluyendo en redes sociales', entonces decidimos a los 4 meses anunciar la felicidad que teníamos guardada. La verdad estamos muy contentos, lo buscamos justo en el momento en el que lo queríamos hacer y lo logramos".

Pero, inesperadamente dejó en claro que tanto él como la exparticipante de MasterChef Celebrity no tienen ningún deseo de saber si tendrán un niño o una niña, por lo que no habrá una fiesta de revelación de género, además de señalar que su hijo llevaría el nombre de su colega, Ricardo Casares: "No queremos saber hasta el momento en que nazca. Esas fiestas que cada vez están más ridículas, entonces nosotros vamos a dar cuenta en el momento. Hay varios nombres: Flor, Ricardo, podría ser. A mí me gusta mucho el nombre de Vicente, Gokú, hay varios que están ahí".

Finalmente, entre risas bromeó sobre las afectaciones a su empresa con los antojos que se le ha presentado a Itzel en las últimas semanas con el embarazo: "A ella se le antoja como lo picosito, una jicamitas, todo lo que tenga chilito se le antoja y le da más sueño de lo normal, más sueño y se le olvidan las cosas. Eso es peligroso para la empresa 'Capi Itzel Enterprise'". Se espera que el bebé llegué a este mundo entre septiembre y octubre de este 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui