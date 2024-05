Wendy Guevara enfrenta cara a cara a Lola Cortés en la final de 'La Más': "Así no cul..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, recientemente acaba de dar de que hablar y causar gran revuelo, pues enfrentó cara a cara a la reconocida cantante y también actriz, Lola Cortés, durante la participación de ambas en la gran final de La Más, después de los tan polémicos comentarios sobre que no es una artista, declarando que no hay pelea y que "así no es cul..." como lo deberían de pintar.

Como se sabe, hace un par de semanas que se armó tremendo escándalo mediático por el hecho de que Cortés declaró que Wendy no era artista, sino una celebridad, explicando que "la celebridad no necesita tener talento, es famosa per sé. El artista no necesita ser famoso, el artista comunica, crea, estudia, se presenta, tiene disciplina, y a veces vivimos de dos pesos", recibiendo un sin fin de críticas.

Y ahora, después de tantos dimes y diretes, Guevara se topó de frente con la juez de La Academia en la final del concurso de mujeres transgénero, dejando muy en claro que por su parte hay mucho respeto y para demostrarlo la presentó con una halagadoras palabras: "Quiero presentar una mujer que sí tiene talento, que sí está preparada... ¿por qué se ríen cul...?, no andes de per... conmigo, estoy hablando en serio. Con mucho respeto quiero presentar a este jurado que es de lo más chin...".

Lolita y Wendy en La Más. Internet

Una vez que la tuvo frente a frente sobre el escenario, la ganadora de La Casa de los Famosos México, declaró que ahora que la conocía de frente se sintió honrada, afirmando que no está molesta por sus palabras y no la pudieron hacer pelear con ella, porque sabía que las cosas no eran como se dijeron: "Oye Lolita de verdad yo, con mucho respeto, yo te estoy conociendo ahorita, yo te conozco en la pantalla, de todos lados, pero tengo el honor de conocerte ahorita en persona y quiero decir que eres una chin..., y me querían hacer pelear con Lolita pero no cul..., así no son las cosas".

Finalmente, la actriz de TV Azteca cerró con un mensaje de apoyo a la comunidad y destacó que Guevara era una de las mayores representantes, agradeciéndole su labor para hacerse paso en el mundo: "Me siento muy honrada de ser parte de nuestra comunidad... porque cuanto nos ha costado abrirnos espacio en la sociedad y que nos acepten como somos, con nuestras locuras, con nuestra bisexualidad, con lo que sea, señores estamos aquí, mujeres estamos aquí gritando a lo alto, gracias Wendy, gracias a todos, somos muchos y vamos para adelante".

