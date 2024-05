Adela Micha explota contra Sofía Rivera Torres en vivo tras burlas a Lucerito Mijares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida periodista, Adela Micha, acaba de mostrar que no tiene reparos al expresar su molestia, pues en vivo de La Saga esta no pudo evitarlo y explotó en contra de la reconocida actriz de melodramas y presentadora de TV, Sofía Rivera Torres, debido a las tan polémicas burlas al físico de la joven cantante, Lucerito Mijares, en el programa de Que Importa.

No es secreto que Rivera, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, que es mayormente conocido como 'El Estaca', están siendo los más odiados en redes sociales, recibiendo un sin fin de criticas, tanto por fans como por celebridades del mundo del espectáculo, por hacerse burlado de la apariencia física de la hija de Lucero, después de que se dijera que la han confundido en más de una ocasión con un hombre.

Es por este motivo que Adela, al tener a la actriz de Tu Vida Es Mi Vida frente a frente en su foro de entrevistas le quiso exponer que ella era una de las personas que no estaba de acuerdo con lo que hicieron, asegurando que ella misma contradecía su discurso sobre el feminismo: "A mí me parece que es una jovencita, que es una chavita, que apenas está dando a conocer en el ojo público que es muy fuerte y que sí se vieron muy manchados. Me extrañó de ti porque tú tienes un discurso feminista, que las mujeres, y se me hizo raro".

La expresentadora de Televisa interrumpió el intento de Rivera para hablar, señalando en su opinión no es para nada una cosa de chistes: "Una cosa es el humor ácido que yo celebró muchísimo; a mí el humor negro y ácido me encantan y me gusta y lo celebro, este humor flemático también", pero que en su opinión se le hizo manchado y hubiera estado mejor que se metan con ella: "O sea te machas con una persona más grande, más fuerte, más hecha, más entera".

Ante este hecho, la exparticipante de La Casa de los Famosos afirmó que por eso ofrecieron disculpas, que tenían todos razón en sentir que se pasaron, pero que ellos no lo tomaron así, pues ellos se basaron en declaraciones de la propia Lucerito: "Si una persona te está diciendo que lo toma con humor y ellas da una declaraciones y tu retomas esas declaraciones y haces chistes sobre esa persona que comentó que lo toma con humor, pues tu como adulto hablando con otra persona que es mayor de edad, le crees a esta persona".

Fuente: Tribuna del Yaqui