¿Galilea Montijo y Andrea Escalona? En vivo de 'Hoy' se arma tremenda pelea: "Es grave"

Ciudad de México.- De nueva cuenta en pleno programa en vivo de Hoy, se ha se ha desatado un nuevo drama, puesto a que entre dos de sus conductores más reconocidos se armó tremenda pelea, en el que se señaló que había "graves" acusaciones y se deberían de medir las palabras que se dicen con ese tema, dejando en shock a sus millones de espectadores y otros presentadores, ¿acaso una vez más este pleito se trata de Galilea Montijo y de Andrea Escalona?

Desde hace varios días que en el matutino de la empresa San Ángel, actualmente producido por Andrea Rodríguez Doria, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que se filtró que después del programa tanto Montijo como Escalona se gritonearon y tuvieron un feroz enfrentamiento del que habrían llegado ha supuestamente "tumbarse extensiones". Ante estos señalamientos las involucradas han confirmado que ocurrió un desacuerdo más no de esta magnitud.

Y ahora, nuevamente el nombre del matutino se encuentra en medio de otro escándalo, pues ocurrió otra pelea en plena transmisión, pero esta vez no fue Galilea y Andrea las que lo protagonizaron, sino que fue la famosa psicológica y analista de lenguaje corporal, Maryfer Centeno, y el reportero de los espectáculos, Sebastián Reséndiz, durante un debate en la sección en la que comparten lo más polémico e importante del mundo del espectáculo.

Esta riña comenzó cuando hablaban de Luis Enrique Guzmán, hijo de la reconocida 'Diva Mexicana', Silvia Pinal, y su aparente relación sentimental con la polémica actriz, Aurea Zapata, pues Maryfer declaró que este hecho podría tener cierta repercusión en el caso legal que se encuentra llevando en contra de su expareja, Patricio Cabezut, por presunta violencia familiar y aparente agresión sexual de sus dos hijas, que son menores de edad.

Pero, Reséndiz se mostró muy firme y decidido al señalar que no se debería de meter para nada la vida personal de Aurea en esta situación, pues si está o no en una relación, no tiene nada que ver con los cargos contra Patricio, a lo que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy declaró que sí podría tener importancia, elevando el ya tan intenso debate entre ambos, hasta que Maryfer optó por simplemente no objetar más a su compañero y terminar con el tema.

