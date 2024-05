Íntima amiga de Silvia Pinal deja en shock a Televisa al exponer oscuro secreto familiar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Mónica Marbán, que también es una de las más íntimas amigas de la querida actriz y también productora de TV, Silvia Pinal, acaba de brindar una entrevista en la que no tuvo pelos en la lengua para exponer oscuro secreto familiar con respecto a la batalla legal entre el hijo de la 'Diva', Luis Enrique Guzmán, logrando dejar en completo shock a todo Televisa.

Como se sabe, desde hace un año que el hijo de la famosa actriz de la empresa San Ángel está en medio de tremendo pleito legal en contra de Mayela Laguna, debido a que este afirma que no es el padre del hijo menor de esta, Apolo Guzmán Laguna, pues afirma se realizó una prueba de paternidad que resultó negativa. Desde ese momento las teorías no han cesado y se ha dicho una serie de dimes y diretes por ambas partes.

Pero ahora, Marbán, durante una entrevista para el programa Hoy, no tuvo reparos al momento de demostrar que considera que todo lo que sucede es una absoluta crueldad en contra del menor, señalando que: "A lo mejor Silvia no se acuerda mucho del niño, pero el niño sí de ella y que mala onda", señalando que sabía que claro que el productor musical estaba haciendo todo un drama, pues cuando se le preguntó directamente si él estaría armando todo, esta destacó: "De Luis Enrique se puede esperar cualquier cosa".

Silvia y Luis Enrique. Internet

Ante este hecho, Mónica declaró que el hermano de Alejandra Guzmán está creando todo sin fundamentos realmente válidos, debido a que a su ver, fue alguien más quien le metió estas ideas y no porque haya bases en realidad: "Porque yo creo que alguien le metió esa onda e hizo esa prueba patito, y dicen que en Canadá es una prueba patito, entonces ojalá sea su hijo, yo se lo dije (a Mayela), ojalá sea su hijo y le puedas demostrar al señor lo mal que se portó contigo".

Finalmente, en cuanto al por qué el famoso actor y reconocido cantante, Enrique Guzmán, le tira tan malos comentarios, la actriz declaró que no sabía, pero que a ella solo le queda cruzar los dedos para que se demuestre que Mayela no miente: "No sé porque habla tanto, pero te digo, ya lo único que me resta es que sí sea el hijo y que sí lo demuestre y entonces ya volvemos a platicarle", pero cuando le cuestionaron que haría si no es hijo de Luis Enrique declaró: "Me meto debajo de la cama".

A partir del minuto 5 con 46 segundos.

Fuente: Tribuna del Yaqui