Jennifer Lopez en polémica por supuesta actitud grosera con reportera en la Met Gala

Los Ángeles, California. - Jennifer Lopez, quien fue una de las copresidentas de la Met Gala de este año, se encuentra en el ojo del huracán luego de un breve encuentro con una reportera durante el evento, cosa que ha desencadenado críticas en las redes sociales.

En un video compartido en TikTok por la reportera del medio USA Today, Anika Reed, se puede ver a Lopez respondiendo de manera cortante a la pregunta de la comunicadora acerca de su atuendo para el evento. Cuando se le cuestionó con quién iba, la estrella únicamente respondió "Schiaparelli" mientras avanzaba por la alfombra roja y al parecer sin detenerse.

La reacción aparentemente fea de Lopez hacia la pregunta generó una ola de críticas en el Internet, con usuarios comentando sobre su actitud percibida como despectiva hacia la reportera.

Las reacciones en las redes sociales incluyeron comentarios sarcásticos y críticas directas hacia la actitud de Lopez, mientras que otros defendieron su comportamiento como parte de su personalidad. Por su parte, la reportera Anika también bromeó sobre la breve interacción en el pie de foto de su post, mencionando que la famosa le contó muy brevemente sobre su vestido personalizado de Alta Costura de Schiaparelli.

Sin embargo, algunos sugieren que la respuesta cortante de la esposa de Ben Affleck podría haber sido por su intento de salir triunfante y sin ningún percance por la alfombra roja con un vestido difícil de portar y del cual se sabe que requirió un gran esfuerzo de confección.

Para quien no esté enterado, el atuendo de la cantante para el importante evento de moda fue un vestido personalizado de Alta Costura de Schiaparelli, el cual fue adornado con más de 2.5 millones de cuentas de corneta de papel de plata, lo que dio cómo resultado 800 horas de bordado a mano, según la revista Glamour. Ella complementó su look con joyas de Tiffany & Co., un bolso de mano dorado de Tyler Ellis y un maquillaje monocromático.

Pese a la controversia con el reportero, JLo siguió con sus compromisos posteriores a la Met Gala, incluido un viaje a París, Francia, con su amiga Loren Ridinger. Finalmente es necesario mencionar que Lopez fue copresidenta del Costume Institute Benefit del Museo Metropolitano de Arte, junto con otros famosos como Zendaya, Bad Bunny y Chris Hemsworth, así como Anna Wintour, editora en jefe de Vogue.

Fuente: Tribuna