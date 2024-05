Justin Bieber y Hailey Bieber confirman embarazo con tierno VIDEO; celebran nueva boda

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de casi cinco años casados, el famoso cantante, Justin Bieber, y la guapa modelo y actriz, Hailey Bieber, acaban de emplear sus redes sociales para confirmar el embarazo, que tanto se ha rumorado desde hace meses, con un tierno video en el que además de exhibir su abultado vientre, también celebran una especia de boda con ceremonia que reafirma su unión y marca un nuevo ciclo en esta.

La noticia fue compartida por el intérprete canadiense de temas como Let Me Love You a través de su cuenta de Instagram hace un par de minutos este jueves 9 de mayo, acompañada de emotivas fotografías y un tierno video que muestran a la pareja en un altar, simbolizando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Cabe mencionar que hace un par de meses ya habían circulado rumores de este embarazo.

La sobrina de Alec Baldwin, que es modelo y personalidad de la televisión, ha estado casada con Justin desde 2018. La pareja ha sido objeto de atención mediática desde su unión, y ahora, con la confirmación de su embarazo, los fans y seguidores están más emocionados que nunca. Hailey, conocida por su estilo y elegancia, ha expresado anteriormente su deseo de formar una familia, y parece que su sueño está a punto de hacerse realidad.

Foto de Hailey embarazada. Instagram @haileybieber

La relación del tan polémico cantante y la guapa modelo ha sido una de las más seguidas en el mundo del entretenimiento. Antes de su matrimonio, Justin tuvo varios romances conocidos, incluyendo su muy publicitado romance con la estrella del pop Selena Gomez, que se dice acabó por un infidelidad de él con Hailey. Su historial amoroso ha sido diverso, relacionándose con figuras como Miranda Kerr, Barbara Palvin y Sofia Richie, entre muchas otras.

La pareja ha decidido compartir este momento especial lejos de los reflectores de eventos como la MET Gala, optando por un anuncio más íntimo y personal. Los fans de Justin y Hailey, conocidos como 'Beliebers', han mostrado su apoyo y entusiasmo por la noticia, deseándoles lo mejor en esta nueva aventura. Con la llegada de su primer hijo, Justin y Hailey Bieber se embarcan en un viaje emocionante y transformador. El mundo espera con ansias más noticias sobre la futura familia Bieber.

Justin y Hailey celebran embarazo con ceremonia. Instagram @haileybieber

Fuente: Tribuna del Yaqui