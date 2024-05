Lista para morir: Exactriz de Televisa y TV Azteca hace triste confesión en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una primera actriz, quien tiene casi dos décadas alejada de Televisa y TV Azteca, dejó sin palabras a sus millones de admiradores y fans ya que este miércoles 8 de mayo reapareció en el programa Ventaneando haciendo una dramática confesión sobre su vida. Se trata de la querida Elsa Aguirre, hermana de la también actriz Hilda Aguirre, con quien hizo sus primeras películas El sexo fuerte y El pasajero diez mil.

Aunque cuando recién comenzó su carrera tuvo complicaciones por ser menor de edad, Elsa pudo desarrollarse como actriz en la Época de Oro del cine mexicano, siendo parte de los filmes Vainilla, bronce y morir, Casa de mujeres, El día de la boda, El cuerpazo del delito, Albur de Amor y El prófugo. Además de que también trabajó en la empresa de San Ángel con las novelas Lo blanco y lo negro, Acapulco, cuerpo y alma, y Mujeres engañadas.

Mientras que en la televisora del Ajusco formó parte de los melodramas Lo que es el amor y Belinda. En el año, doña Elsa vivió lo peor que puede vivir cualquier madre y es perder a un hijo. El primogénito de la artista, de nombre Hugo, falleció a los 30 años durante un accidente automovilístico fatal. La actriz contó tiempo después que su exesposo, Armando Rodríguez Morado, nunca se hizo responsable de su hijo e incluso ni siquiera la buscó cuando murió.

Antes y después de Elsa Aguirre

Derivado de estas situaciones, Aguirre adoptó una vida solitaria y durante la pandemia confesó que estaba viviendo sola en Acapulco, por lo que la cuarentena no la afectaba. Sin embargo, la tarde de ayer miércoles la primera actriz de 93 años apareció en la señal del Canal Azteca Uno para platicar en exclusiva con Pati Chapoy y todo el equipo de conductores del programa Ventaneando, sobre sus próximos planes.

Doña Elsa confesó que actualmente está en la búsqueda de una editorial que quiera publicar un libro con sus memorias, sin embargo, hasta la fecha nadie está interesado: "Dios permita que yo lo pueda ver (el libro) y en la televisión también". Mientras que la periodista y líder de espectáculos envió un mensaje a las editoriales: "Ojalá alguna editora nos esté escuchando para que salga a la luz", mencionó Pati.

La originaria de Chihuahua además mencionó que ella no le teme a la muerte y está lista para cuando este suceda: "Yo no tengo temor de irme, no tengo miedo, me puedo ir mañana". Incluso, dijo que su mentalidad ha cambiado a la fecha por lo cual ya preparó todo para cuando llegue el momento de su partida: "Tengo que hacer lo que tengo que hacer, el testamento, esto que lo otro". Y finalizó diciendo que en estos momentos abraza todo lo que le da la vida, sea bueno o malo.

Saboreo la vida, he pasado tanta cosa, las experiencias te dan alegría".

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando