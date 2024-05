Más famosos filtran acoso en el medio, Bobby Pulido asegura que ha sido golpeado por fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días anteriores te contamos en TRIBUNA que uno de los vocalistas de La Banda El Recodo sufrió acoso por parte de una de sus fanáticas. Si bien, el clip se viralizó recién hace unas semanas, la realidad es que Ricardo Yacupicio (la víctima de acoso) mencionó en una entrevista en De Primera Mano que se trataba de un video tomado desde el año 2021, también dejó en claro que, en el momento, se sintió muy incómodo.

Sin embargo, el caso de Yacupicio solo sirvió de detonante para que se abriera un debate sobre el acoso que los artistas suelen sufrir cuando se acercan demás a los fanáticos. A lo largo de estos días, en TRIBUNA te hemos contado de otros casos como el de Julión Álvarez o el de la cantante María José, el cual quedó captado en cámara el pasado fin de semana, cuando un seguidor se las ingenió para llegar hasta el escenario y abrazar a la celebridad.

Recién este jueves, 9 de mayo, trascendió la noticia de que el cantante mexico-americano, Bobby Pulido también ha sufrido acoso por parte de hombres y mujeres. La noticia fue brindada por la celebridad en uno de sus conciertos más recientes, en el que aprovechó para hablar sobre su residencia en el Auditorio Cumbres de Monterrey, en Nuevo León, para finales del presente año, pero no toda la charla fue agradable.

Bobby Pulido revela que ha sufrido acoso

En determinado momento, la conversación se desvió al tema del acoso; fue entonces que el cantante mencionó que una fanática llegó a tocarlo de manera indebida, lo que lo llevó a ponerse a la defensiva con ella: “le hablé muy fuerte a la fan, le dije que eso no estaba bien”, declaró el cantante; pero esa no fue la única ocasión, ya que, tiempo después, un sujeto habría intentado tocarlo, aunque nunca pudo reconocer de quién se trataba, porque se aprovechó de que estaban rodeados de mucha gente para escapar.

“Luego me tocó otro, otra vez con un hombre que lo hizo. Quiso pasarse de listo que no lo veía entre el montón de la gente y no te puedo decir lo que pasó ahí”, informó Pulido.

Bobby Pulido destacó que, pese a todo lo que le ha tocado vivir, jamás ha pensado en “faltarle al respeto a los fans”, puesto considera que, en la mayoría de ocasiones, sus seguidores no quieren hacerle daño. Incluso confesó que hubo veces en las que llegó a ser golpeado por algunos de sus seguidores, quienes deseaban abrazarlo: “Me han pegado muchísimas veces, me ha pasado muchas veces que vienen, no las veo y vienen como un jugador de futbol americano y me pegan por atrás, y el micrófono me pega en los dientes y en el labio”, indicó que el artista.

