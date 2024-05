Paula Levy defiende a Ana Bárbara y niega ver que Ángel Muñoz maltrate a sus hermanos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La futura actriz y presentadora, Paula Levy, acaba de brindar una entrevista para diferentes medios de comunicación en la que no tuvo reparo al momento de salir en defensa de la famosa y querida cantante del regional mexicana, Ana Bárbara, ante los ataques públicos de su familia sobre su vida, negando haber visto que el prometido de la celebridad, Ángel Muñoz, en realidad haya maltratado a sus hermanos.

José Emilio Fernández no cesa en sus intentos por hacer cambiar de opinión a la denominada 'Reina Grupera', luego de denunciar públicamente que Ángel Muñoz, el prometido de la cantante, ha maltratado a los hijos de la intérprete de Bandido. Y a pesar de que el hermano, la madre y hasta José María Fernández, expareja de ella, han salido a respaldar esta versión, es Paula Levy, hermana de José Emilio e hija de 'El Pirru', quien ante los medios aseguró que nunca vio ningún maltrato del novio de quien ve como una madre.

Durante un evento realizado en la Ciudad de México, los dos hijos de Mariana Levy charlaron con los medios de comunicación y brindaron su postura al respecto: "El acercamiento no, no lo tenemos, seguro pronto se va a tener, el amor lo puede todo, yo siempre lo he dicho, entonces cuando se calmen más las cosas, cuando los dos reflexionemos, maduremos en lo que necesitamos madurar, yo estoy seguro de que va a haber un acercamiento y una relación igual de bonita como siempre", explicó José Emilio.

Sin embargo, el joven que está haciendo sus pininos en la conducción, reveló que en este momento no tiene ningún contacto con uno de los hijos de la cantante de regional mexicano: "No solo fue Ana Bárbara quien me bloqueó, también mi hermano José María, pues mira lo de mi hermano no entiendo por qué lo hizo, seguro él no lo hizo porque le nació, seguro le dijeron 'bloquéalo, corta comunicación con él', la verdad él si me duele porque por mucho tiempo fue mi mejor amigo, fue mi cómplice, nos llevábamos increíble".

Sobre la carta que envió a distintos medios la madre de Ana Bárbara, María de Lourdes Motta Barraza, apoyando su versión, José Emilio destacó: "Pues es que ella también quiere lo mismo que yo, quiere justicia, quiere el bienestar de su hija, el bienestar de sus nietos, quiere que estén de la mejor forma posible, y yo creo que por eso dijo: 'ok, ya habló Emilio, ya habló Pancho, ya habló El Pirru, ahora me toca a mí'".

Pero ahora, Paula Levy refutó lo dicho por su hermano y aseguró que, por su parte, nunca vio ningún agravio contra los descendientes de la intérprete de Fruta Prohibida: "La verdad no, yo fui con ellos, varias veces me invitaron a esquiar, de vacaciones, y siempre fue muy respetuoso Ángel, o sea, callado, buena onda, a mí no me consta, no es algo que yo haya visto con mis propios ojos, de lo que pueda yo hablar".

De la misma manera, Paula dijo a medios como Sale el Sol que no está de acuerdo en la forma que ha procedido su hermano con este tema: "Yo he hablado con él, le he dicho que no creo que sea la manera de solucionar las cosas, pero es que es algo que él vio, yo no vi, pero la verdad que yo entiendo el sentir de los dos, yo entiendo a Ana Bárbara, que puede estar muy sentida, perfectamente, y no es algo que quiero yo como forzar a que pase antes de tiempo".

Por último, la joven manifestó que este Día de las Madres será complicado para ella, por la ausencia de su madre y su abuela

Talina Fernández: "Yo tengo varias personas que me han apoyado mucho, pero sí, siempre es un poco triste, todas mis amigas y amigos que se van a comer con su mamá y así".

Fuente: Tribuna del Yaqui