"Pinch... niño": Enrique Guzmán causa indignación tras insultar a Apolo, su supuesto nieto

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso cantante Enrique Guzmán causó controversia con sus declaraciones y en esta ocasión ocurrió por los comentarios que hizo contra Apolo, a quien hasta hace meses consideraba como su nieto. Durante su reciente entrevista con Maxine Woodside, el también actor no evitó pronunciarme sobre la polémica que enfrenta su hijo Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna.

Como se sabe, el heredero de don Enrique informó en 2023 que el pequeño Apolo no era su descendiente biológico, pero debido a que Mayela alega lo contrario, se encuentra a la espera de realizarse una prueba de ADN que compruebe su dicho. Durante la entrevista que brindó en el programa Todo para la mujer, el intérprete de La Plaga no dudó en señalar que a pesar de que el hermano de Alejandra Guzmán está dispuesto a cumplir con la ley, Mayela se lo ha impedido.

Me dijeron que ya canceló otra vez la prueba de ADN… (la canceló) porque sabe que no es de él, no es de Luis Enrique", dijo el cantante a Maxine.

Enrique Guzmán desata críticas por comentarios sobre su nieto

Mientras los colaboradores de la 'Reina del radio' le cuestionaban si él sabe quién presuntamente es el verdadero padre, Don Enrique replicó: "No sabemos, porque tiene que salir el cabr… (Luis Enrique) no es, ya se hizo su prueba". Sin embargo, la revelación más fuerte estaba por llegar, pues de acuerdo con el rockero, su famosa expareja, Silvia Pinal, fue quien advirtió que el niño no llevaba su sangre.

Yo no sé de dónde sacó Luis Enrique porque… la primera fue Silvia".

Presuntamente, doña Silvia notó de inmediato que Apolo no se parecía a nadie de su dinastía: "Dijo 'Yo nunca he tenido una nieta tan chinita, tan negrito como este pinch... niño'… (eso dijo) Silvia Pinal cuando lo conoció", contó Enrique y añadió: "Entonces yo luego (me cuestioné) ‘¿de dónde tiene tan chinito el pelo?, también me parece raro, entonces yo creo que Luis Enrique oyó que le tocaban el timbre y entonces se mandó a hacer la prueba, salió negativa", agregó.

Aunque Maxine dijo que el niño era lindo, Enrique Guzmán contestó: "No tanto, está prietito, bueno eso dijo Silvia". Dejando de lado los insultos, Guzmán manifestó que su hijo no descansará hasta que la verdad salga a la luz. "La tiene que hacer porque la ley ya hizo todo su numerito y tiene bien tapado al papá porque también debe estar el papá involucrado", manifestó.

Finalmente, el artista de 81 años no dudó en reírse al enterarse que Mayela Laguna reveló que debido a que no tiene muchas oportunidades de trabajo, se volverá youtuber. “Pues sí, ¿qué remedio le queda?". Como era de esperarse, los comentarios de don Enrique no fueron bien recibidos por el público e incluso otros periodistas como Ana María Alvarado que se mostraron totalmente en contra de sus declaraciones.

Habló el rubio, ojo azul, guapísimo".

Espero que la gente que defendió a Lucerito también defienda a Apolo de todas las cosas que dice este señor".

Qué señor tan desagradable".

