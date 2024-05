Protagonista de 'Hocus Pocus' revela sus ganas de demandar a Lindsay Lohan por esto

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La icónica actriz y cantante Bette Midler, mayormente conocida por su papel en Hocus Pocus, abrió recientemente su corazón para hablar sobre uno de los momentos más difíciles de su carrera: la cancelación de su comedia televisiva llamada Bette y su relación con su excoprotagonista Lindsay Lohan.

Durante una reveladora entrevista para el podcast Fail Better de David Duchovny, Midler, de 77 años de edad, compartió su arrepentimiento por no haber tomado acciones legales cuando la joven estrella Lohan decidió abandonar el programa luego del piloto y de ver que los índices de audiencia se mostraran bajos.

La actriz describió la situación como "extremadamente caótica", recordando cómo LiLo optó por no continuar con el proyecto, dejándola de esta manera en una posición vulnerable y sin el respaldo adecuado del estudio.

Lindsay Lohan fue elegida para interpretar a mi hija", detalló. "Bueno, después del piloto, Lindsay Lohan decidió que no quería hacerlo, o que tenía otros peces para freír. Así que Lindsay Lohan salió del edificio y dije: 'Bueno, ¿y ahora qué hacemos?' Y el estudio no me ayudó".

Luego de esto Duchovny le comentó que Lohan tenía un contrato y que no podía haber hecho lo que hizo, por lo que Bette le respondió: "Si hubiera estado en mi sano juicio, o si hubiera sabido que mi parte de mis deberes era ponerme de pie y decir: 'Esto no va a funcionar, voy a demandar', entonces lo habría hecho".

Pero parece que me callaron de alguna manera porque no pude llegar a la sala de guionistas. No pude hablar con el showrunner. No pude aclararme".

Para quien no había escuchado del programa, el cual se emitió en CBS durante una sola temporada de 2000 a 2001, este siguió a Midler en una versión semi-satirizada de su propia vida. Aunque la primera temporada tuvo 16 episodios y fue en gran parte autobiográfica, su cancelación prematura dejó a Midler con una sensación de fracaso y frustración.

Asimismo, durante la entrevista, Midler reflexionó sobre los errores que contribuyeron al fracaso del programa, asumiendo parte de la responsabilidad por no comprender completamente el medio televisivo y la dinámica de una comedia de situación. Duchovny, alentando a Midler, destacó que ella debió haber sido el centro de atención de la serie la cual llevaba su nombre.

A pesar de esa decepción, Midler ha disfrutado de una carrera notablemente exitosa en el cine, el teatro y la música. Con una impresionante lista de premios, incluyendo cuatro Globos de Oro, tres Premios Grammy, tres Premios Primetime Emmy y dos Premios Tony, la destacada actriz continúa siendo una figura influyente y respetada en la industria del entretenimiento.

Su filmografía, que abarca desde dramas musicales hasta comedias, ha dejado una marca indeleble en la cultura popular, con películas como The Rose, la ya mencionada Hocus Pocus y The First Wives Club, las cuales han sido clamadas por críticos y admiradores por igual.

En cuanto a su relación con Lohan, Midler no reveló si todavía siente algún tipo de resentimiento por ella, sin embargo, cinco días antes de que saliera la entrevista, Lindsay mostró su aprecio por la actriz y compartió un recuerdo de ese tiempo. "Me divertí mucho filmando con el increíble @bettemidler ?? #tbt", dijo.

Fuente: Tribuna