¿Se va de Televisa? Angelique Boyer habla de su novela y hace impactante confesión en 'Hoy'

Ciudad de México.- La querida y muy reconocida actriz de melodramas, Angelique Boyer, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar con su reciente entrevista en exclusiva con el programa Hoy, pues en esta habló de su nueva novela, lo que representa en su carrera, y notablemente emocionada hizo una impactante confesión con todo lo que pasa por este proyecto, ¿será acaso que es el último y se va de Televisa?

Boyer hace varios días que confirmó que oficialmente fue seleccionada como la protagonista del melodrama El Extraño Retorno de Diana Salazar, el cual será el remake del original que fue estrenado en el año de 1988 y protagonizado por la reconocida actriz y también cantante, Lucía Méndez. Es por esto que reporteros del matutino de la empresa San Ángel la buscaron en los foros para tratar de conseguir una exclusiva, que lograron con éxito.

En esta entrevista, la famosa actriz de Teresa quiso dejar en claro su felicidad de tener este papel, negando rotundamente alguna enemistad con Méndez, sino por el contrario, afirmó que entre ambas hay un profundo respeto: "Fue un privilegio recibir un personaje tan emblemático para la televisión mexicana, interpretado por una Diva de nuestra cultura, la querida Lucía Méndez, que siempre me dejó lo mejor, me ha enviado su buena vida, que he podido devolvérselas de alguna manera con este proyecto".

Con respecto a las críticas que recibió a través de redes sociales como Instagram y X, anteriormente conocido como Twitter, declaró que por su parte no siente que haya muchas comparaciones y como en cada uno de sus trabajos le pondrá todo su esfuerzo: "Creo que todos los proyectos que yo he hecho, los ha hecho alguien anteriormente y nunca he sentido nada feo, ni en contra, todo lo contrario, son proyectos con los que yo crecí también y me enamoré

Finalmente, dejó en claro que no habrá un retiro muy pronto, sino que estaba muy feliz de poder confirmar que ya tiene dos décadas cosechando éxitos y con este proyecto se encuentra viviendo emociones muy intensas: "Tengo 20 años celebrando de dedicarme a lo que más amo con un proyecto que me tiene conmovida y con sentimientos a flor de piel", además de agregar que ama trabajar con Sebastián Rulli, su actual pareja, y poder probar diferentes facetas en su carrera.

