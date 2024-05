Sergio Mayer le manda "ridículo" mensaje a Eiza González y en X lo destrozan: "Vividor"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor, Sergio Mayer, una vez más se encuentra en el centro del escándalo, debido a que en la red social de X, anteriormente conocida como Twitter, no han parado de destrozarlo con comentarios como que es un "vividor" y un "colgado de otros", después de que en su cuenta le mandara un "ridículo" mensaje a la querida actriz mexicana, Eiza González, ante sus declaraciones sobre México.

El pasado lunes 6 de mayo se realizó la tan esperada edición anual de la Met Gala, en la cual se pudo ver a grandes celebridades de Hollywood, cantante y más de diferentes nacionalidades, estando entre ellas la talentosa Eiza, quién lució un vestido espectacular y como de costumbre, los fotógrafos y los reporteros se acercaron a ella para hablar de su presencia en el importante evento y mucho más.

Y precisamente fue durante esta entrevista que dejó en claro que aunque ella ama a México y busca poner su nombre en alto, no se siente correspondida; "Como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana… a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de estar aquí y de representar a mi gente", por lo que en redes sociales a la actriz estelar de Ambulance le llegaron mensajes de amor y apoyo como: "Que vergüenza, a pesar de que la está rompiendo en Hollywood sus compatriotas la critican y la juzgan".

Y uno de estos internautas que decidió brindarle un cariñoso mensaje para hacerle ver que sí era un orgullo para México, fue el exparticipante de La Casa de los Famosos, que en su red social le agradeció por su esfuerzo y llegar a la industria más grande del cine para representar a su país: "Querida @eizamusica te felicito por tu éxito, que honor que México haya tenido una representante como tú en el #MetGala2024. Gracias por poner el nombre de México en la palestra internacional. Mucha gente te quiere, respeta y apoya. #MexicanaExitosa".

Hasta el momento la exactriz de melodramas como Lola, Érase Una Vez no le ha respondido a Mayer su apoyo, pero internautas sí lo han hecho y a base de muchas críticas en las que afirman que solo se quiere colgar de su fama: "Jajajaja ¡ay noo¡ ya te vas a colgar ahora de ella", "Ya lárgate de Morena vividor", "Y luego dice que el no necesita colgarse de nadie", "Ay cállate, nadie te cree ni te queremos" y "¡No le pagues por este tweet! Él todo cobra".

Fuente: Tribuna del Yaqui