Sydney Sweeney prepara su transformación física para interpretar a la boxeadora Christy Martin

Estados Unidos.- La talentosa y ya muy reconocida actriz Sydney Sweeney se está preparando para uno de los desafíos más intensos de su carrera, al asumir el papel de la exboxeadora profesional Christy Martin en una película biográfica dirigida por David Michôd. Con tan solo 26 años, Sweeney está lista para sumergirse en el mundo del boxeo y dar vida a una historia de coraje, determinación y lucha.

En una declaración al medio estadounidense Deadline, la actriz de Con todos menos contigo, compartió que siente una gran emoción y esté poniendo mucha dedicación hacia este proyecto, expresando que es todo un honor poder contar la historia de Christy Martin. La actriz reveló que tiene una sorpresiva conexión con el mundo del boxeo, ya que comenzó en el deporte desde una edad temprana, habiendo practicado kickboxing desde los 12 hasta los 19 años. Ahora, está ansiosa por regresar al ring, entrenar intensamente y transformar su cuerpo para este desafiante papel.

Me apasiona el mundo de la lucha", dijo Sweeney, y agregó: "La historia de Christy arroja luz sobre su increíble ascenso a la cima mientras muestra las luchas de la fama detrás de las cortinas. Me siento obligada a contar la historia de una mujer que se enfrentó a tanta adversidad y no permitió que la derrotara".