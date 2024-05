Televisa, en shock: Esta es la razón por la que Consuelo Duval le dio el perdón a ladrona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A 5 meses de que Consuelo Duval denunciara un millonario robo en su casa, las autoridades ya emitieron una sentencia para su exempleada doméstica, quien fue cómplice de este delito La mujer, de nombre Lisandra Palma Téllez, fue sentenciada a pasar siete meses y 15 días en prisión por el delito de robo agravado, sin embargo, logró librar la cárcel luego de admitir su culpabilidad.

Se informó que en lugar de ir presa, la exempleada de Consuelo deberá cumplir una serie de obligaciones como una multa económica, tomar tratamiento en libertad y el pago de una garantía. Además de que deberá regresar todos los artículos robados a Duval así como el efectivo, deberá reparar el daño de forma económica y también tendrá que pagar el dinero que gastará la actriz en terapias psicológicas.

Pero ahora la estrella de Televisa rompió el silencio y compartió su postura al respecto. "Ya se terminó, al menos para mí, tuve un careo con ella, la vi, aceptó su responsabilidad, y algo en el fondito de mi alma me hacía decir 'sí tiene alguito de inocencia ¿no?'. ya respondió que ella es culpable, eso pum, más me dolió el corazón, pero ya lo que sigue ya no está en mi incumbencia, la perdoné, por eso está afuera", explicó Duval a medios de comunicación como el programa Hoy.

Ante la sorpresa que causó su acto, la conductora del programa Netas Divinas resaltó las razones por las que tomó esta decisión: "La perdoné porque tiene un hijo, como la contraté porque tiene un hijo, la perdoné porque tiene un hijo, porque ya es hora, si algo tenía que aprender, pues ojalá que lo haya aprendido, y si no, ya será la vida la que la siga educando ¿no?".

En este sentido, Consuelo también mencionó que su decisión se debió a que el proceso no abarcaba todas las pertenencias que Lisandra Palma intentó sacar de su domicilio. "Nada de lo que se llevó, nada, nada es comprobable, más que los 2 mil pesos con lo que la agarré, no es que yo la haya perdonado, pero sí dije, vámonos a un juicio abreviado donde ella tenga la oportunidad de seguir con el caso, pero ya fuera de la cárcel", destacó.

Cabe resaltar que Consuelo también alzó la voz y se pronunció contra los comentarios que realizaron Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres contra Lucerito Mijares por su apariencia física. "Se necesita ser muy estúpido para emitir un comentario de ese tamaño, sin saber y sin imaginar que va a traer unas consecuencias como las que está trayendo", mencionó la protagonista de La Familia P.Luche antes de retirarse del lugar.

