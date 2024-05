Thalí García filtra el macabro plan de Telemundo para dañar a Frida Sofía dentro de 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz sonorense, Thalí García, recientemente volvió a dejar en claro que no toleraría más abusos por parte de Telemundo y no los dejaría libres de responsabilidades a daños a su talento, por lo que filtró su macabro plan en contra de la querida y polémica cantante, Frida Sofía, asegurando que este era preciso para dañar emocionalmente a la nieta de Silvia Pinal el tiempo que durara dentro de La Casa de los Famosos.

Como se sabe, desde hace varios meses que García se encuentra en una batalla legal en contra de la mencionada televisora bajo los términos de explotación laboral, daño de imagen, difamación y daño a su salud, pues aseguró que la drogaron para mantenerla calmada al interior del reality show, quisieron forzarla a llevar un romance con Lupillo Rivera, entre muchas otras cosas, agregando que no es la única víctima.

Y aunque hace un par de semanas se dijo que podrían haber llegado a un acuerdo económico y todo quedaría de lado, recientemente la famosa actriz empleó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que exhibió a todas las aparentes víctimas y todo lo que comprobaría el patrón de abuso de poder sobre sus empleados, además de afirmar que ella era una sonorense orgullosa de sus raíces y de los valores que le inculcaron, por lo que no se iba a dejar comprar y seguiría hasta las últimas consecuencias.

Declaraciones que reafirmó la actriz de El Señor de los Cielos en una reciente entrevista con medios de comunicación, en donde una vez más habló de los atropellos que sufrió y la gota que terminó por derramar el vaso, afirmando que ella no quiere dinero como se dice, sino que su plan es "tomar cartas en el asunto sobre las situaciones e hicieran responsables a las personas" que estaban detrás de todo esto.

Con respecto a los 170 mil dólares que le ofrecían, Thalí declaró que no era un soborno, o al menos no por su parte, sino que para ella era algo como una admisión de culpa, una reparación del daño y empezar con borrón y cuenta nueva, pero que al final vio que no era nada así: "Nunca se trató de pagar para callar, era más bien de 'como lleguemos a un acuerdo donde ustedes absorben sus culpas ¿no? Donde yo reconozco que no todos son malos y hubo unos cuantos errores garrafales que se deben de arreglar', pero no. O sea, casi era de 'toma este dinero y cállate', pues por supuesto que no".

Finalmente, con respecto a la hija de Alejandra Guzmán, García señaló que supo de muy buena fuente que con ella tenían todo un plan terrible que iba a dañarla mucho emocionalmente, pues al parecer ya tenían todo un plan para confrontarla constantemente con su expareja, Christian Estrada: "Por supuesto (se libró de una pesadilla). Lo que querían hacer con ella no es de Dios y esto lo sé por boca de productores. Querían volverla loca. Querían meterle a Christian Estrada (su expareja) de cajón".

Fuente: Tribuna del Yaqui